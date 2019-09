AMLO alcanzó su sueño: Llegar a presidente

DEMAGOGIA, decía el doctor Gustavo Baz Prada es la distancia que existe entre lo que uno quiere y la realidad… y es cierto, cuando uno confunde las reacciones del pueblo como si tuvieran conciencia y no hambre y ambiciones, cuando uno piensa que los políticos luchan por lo que uno cree o piensan con limpieza y no entienden que ellos buscan puestos y presupuestos y que para ello están dispuesto a traicionar, vender o acuchillar a los que lo impiden, pues está uno jodido. Así nos sucedió a muchos en 1968 cuando los sueños revolucionarios nos mantenían despiertos y con ganas de cambiar las cosas, así pensamos que las protestas estudiantiles serían la base para lograr este cambio, pensamos que todos los que participábamos en ellas teníamos los mismos sueños y las mismas convicciones, pero nos equivocamos y los que llegaron a las negociaciones con los representantes presidenciales de Díaz Ordaz pues nos vendieron por migajas y nos acusaron de ser los responsables de la violencia y disculpar a los verdaderos responsables de la represión y las masacres, esto parece que le sucede a Andrés Manuel López Obrador, no aprende que él tiene un sueño del cambio y que muchos de los que se acompaña buscan los puestos y presupuestos y el manejo y control del poder, esto es lo mismo que le sucedió a Lenin o a Trotsky y al “Che” o a Camilo Cienfuegos, mientras lo que traían el concepto para justificar su acción y represión hablaban de la dictadura del proletariado o se vestían de frases y conceptos “revolucionarios” cuando en la realidad lo que buscaron y obtuvieron, a costa, incluso, de asesinar a los suyos, fue el poder y los mecanismos de control de los fondos y bienes públicos.

Piensa el presidente que con regaños y comentarios de portarse bien y lecciones de moral las cosas se controlan y no ve o no quiere ver las ambiciones y la realidad de los que le acompañan, unos desde hace mucho porque no tenían otra opción y otros, muchos apuntados y colados por el oportunismo o las recomendaciones de gentes que desde la comodidad y el poder económico lograron colocar a muchos de sus parientes o empleados como diputados, senadores o funcionarios y el presidente, piensa que todos están en el mismo canal que él para lograr la “revolución moral y el cambio de sistema sin que los demás reclamen nada para sí”, piensa que todos buscan el bienestar popular cuando en muchos casos los hombres ricos, muy ricos que le acompañan solamente ven la oportunidad de negocios porque ellos andan en esto de los negocios y no en los cambios, ni en las concepciones morales o el bienestar popular, lo que les importa es que no hayan protestas y reclamos y ven que el presidente, cuando menos, tiene “valor moral” y le hacemos caso muchos para no explotar, pero poco a poco se van acomodando las cosas y muchos comienzan a reclamar, por ello, el presidente no debe ser tan inocente y noble, tiene que tener conocimiento real de lo que son cada uno de los suyos porque al final de cuentas a nadie le importaría que dejara Morena, porque al fin y al cabo, tanto él como los demás, saben que Morena ES ÉL y nada más que él… no es un partido con ideología y organización política, aspira a serlo y en el inter salen las ambiciones y las alimañas de las que tanto se queja Yeidckol y por las que amenaza el mismo presidente de que si desvían sus conceptos pues se va, porque él es un hombre intachable y nadie lo duda, pero no lo son los que buscan el poder para tener puestos y presupuestos y no debe olvidar que muchos opositores están dentro del mismo esquema y que propician esa división, porque a los ricos ricos no les interesa ni les importa el cambio de sistema sino el control de sus bienes y negocios…

Ahora, de acuerdo a las encuestas, pues siete de cada diez mexicanos siguen creyendo en AMLO, una enorme fuerza popular, pero no consciente, sino resentida que saca sus odios y frustraciones en los reclamos y las quejas que el mismo AMLO desata cada día. Ellos, son atendidos por vez primera por el presidente y sienten que habla su mismo idioma pero, si se hace una encuesta de las labores y credibilidad de sus gentes, verá AMLO que éstas no gozan de la credibilidad y la confianza del pueblo sabio sino que los juzgan como oportunistas, mediocres, cobardes, arrastrados y perversos y no duda que sean los primeros que traicionen la confianza del presidente y hablan de la confianza al presidente no de la confianza del pueblo sabio en ellos o en sus acciones.

AMLO, quiera o no reconocerlo, es Morena, no hay organización, no hay ideología clara, no hay programa porque este va cambiando de acuerdo a lo que el jefe pregone a diario, habla de que en vez de acciones y controles se debe entender que es mejor portarse bien que mal y el caso es que muchos siguen jodiendo a los demás, los pocos chingan a los muchos y grupitos de criminales y narcotraficantes siguen realizando matanzas y generando el derramamiento de sangre en todo el territorio nacional, unos hablan de que es lucha entre ellos, y la verdad es que hay algo de cierto, pero no lo es todo, la incapacidad de los gobernantes estatales, las corruptelas de las policías, soldados , políticos, empresarios y banqueros con ese grupo criminal que tiene los recursos líquidos y en efectivo para comprar conciencias y protección, está en el poder real en muchas zonas y ellos hacen negocios y los que les protegen igual los hacen y muchos saben que su cercanía es importante porque tendrán protección real y recursos frescos para realizar sus funciones políticas, sobre todo ahora, en los tiempos de la austeridad, no se da cuenta, AMLO, que muchos siguen la austeridad porque tienen financiamiento que les permite sobrevivir en la política y en la vida real, otros, porque son ricos o tienen el subsidio de esos empresarios y banqueros que derraman dinero para mantener sus privilegios y negocios y así, pues, AMLO, puede perder dentro de poco tiempo el piso o lo pueden sacar de la jugada, total, él ya cumplió su sueño de ser presidente, aunque no concrete el cambio que tiene en mente… por lo pronto logró pasar a la historia y eso parece ser que es lo único que le importa al presidente….