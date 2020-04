Actuar a ciegas, traición a la patria o negocio

Como si faltaran problemas al Presidente López Obrador, ahora debe enfrentar la bronca que por las pruebas rápidas para detectar el coronavirus se trae el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Ya le basta con que algunos mandatarios estatales estén tomando sus propias decisiones por su condición soberana.

Hasta de posible traición a la patria se ha hablado, desde luego del subsecretario de Salud.

Alfaro se vio en la necesidad de denunciar vía un video en redes sociales que el jefe del Comando Operativo de la lucha en México contra el virus no se ha dignado contestar sus llamadas telefónicas.

Explicó el gobernador que en la videoconferencia que “tuvimos con la mesa de Salud federal”, Gómez-Gatell “se comprometió a analizar la viabilidad de acreditar las pruebas rápidas que necesitamos y darnos respuesta en un plazo no mayor de 72 horas”.

La única respuesta recibida por Alfaro ocurrió en la conferencia nocturna de prensa del jueves. Sin disimular la sorna, el subsecretario de Salud se concretó a enviarle saludos y a felicitarlo porque tiene la seguridad de que quiere hacer lo mejor por su entidad.

La situación se ha calentado al máximo, al grado que la sorna de López-Gatell es posible achacarla a la suposición del gobernador de que hay interés en cuidar las estadísticas.

Había dicho Alfaro: “No quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro”.

Pero el subsecretario de Salud ya tiene broncas también con la prensa a causa de las pruebas rápidas.

Sin atreverse a identificar al medio de comunicación, sólo le faltó usar los adjetivos presidenciales, conservador o “fifí”, al referirse al periodista que discrepa con su opinión científica y técnica sobre las pruebas rápidas y menciona a otros países en donde ya se aprobaron las mismas que aquí se han rechazado.2205

El galeno siempre se pone por encima de cualquiera a base de sus conocimientos científicos irrefutables.

Una de las tantas molestias de Alfaro consiste en que ya había hecho tratos para adquirir un lote de 20 mil pruebas y misteriosamente la operación fue cancelada.

López Gatell por su parte, insistió por enésima ocasión en que las pruebas rápidas no tienen utilidad alguna, y que en todo caso no son tan rápidas.

Le será difícil al Subsecretario de Salud eludir al gobernador jalisciense que lo acusa de que en la lucha contra el coronavirus “estemos actuando a ciegas”, por lo menos.

O es probable que, incluso en estos tiempos, alguien haya encontrado una manera de hacer negocio. Nunca faltan.