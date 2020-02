Ackerman, ¿enredo o conspiración?

John Ackerman debe entender que no se trata de cuestiones ideológicas ni de su presumible compromiso de vida para convertir a México en un país más del eje bolivariano o de implantar el llamado “Socialismo del Siglo XXI” conforme a los acuerdos de Sao Paulo promovidos por Lula Da Silva en los 90, sino del desaseo a que echó mano Morena y, presumiblemente, el Presidente López Obrador, para infiltrarlo en el comité que evaluará a los aspirantes a suplir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral iniciando la estrategia de apoderamiento del arbitraje comicial por parte del partido en el poder.

Estemos o no de acuerdo con Ackerman, hay que decirlo, a nadie ha engañado. Por donde va proclama sus ideas, su admiración a la revolución de Hugo Chávez en Venezuela y, en el colmo, a Nicolás Maduro. Esos son sus temas en foros públicos y en los cursos de adoctrinamiento de las juventudes de Morena.

Está en su derecho como Morena en el suyo de intentar el control del INE si la oposición inexistente se lo permite, como sin duda ocurrirá.

Lo que interesa saber es el trasfondo de los movimientos que convirtieron al esposo de la secretaria de la Función Púbica, Irma Eréndira Sandoval, en La Noticia, así, con mayúsculas, durante un par de días.

Como siempre ocurre, fatalmente sabremos qué hay atrás del manoseo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, al anunciarlo como su propuesta para el Comité Técnico Evaluador.

No es ocioso repetir que Piedra Ibarra lo propuso mediante oficio a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de la Cámara Baja, sin embargo, horas después, a través de las redes sociales sin mayor explicación negó haberlo hecho por más que el documento oficial ya era público, solo para un poco más tarde lo propusiera de nueva cuenta como si los dos episodios anteriores no hubiesen ocurrido.

La pregunta podría ser: ¿qué le pasó a la comisionada de los Derechos Humanos?

Es indudable que Ackerman no ignoraba las reacciones que desataría su infiltración en el arbitraje electoral, pero quizás no contaba con la leña que Piedra Ibarra echaría a la hoguera para avivar el fuego.

Como aquí no somos afectos a las conspiraciones rechacemos de entrada que el ideólogo de la Cuarta Transformación lo fue de una operada al más alto nivel, o que simplemente se trató de una acalambrada que pretendió darle Piedra Ibarra que, al final, quedó en ridículo con sus cambios de posición.

Tampoco desechar la posibilidad de que todo tuvo origen en el poco oficio de la comisionada de Derechos Humanos, producto ella también de un desaseado proceso impositivo en la Cámara de Senadores.

Todo indica que la propuesta original de la CNDH no fue inspiración de la comisionada, sino cumplimiento de una instrucción que sólo pudo venir de la más alta esfera del poder.

¿A qué obedeció entonces la despropuesta?

¿A que la orden no fue del Presidente sino de alguien cercano o cercana a Piedra Ibarra, como podría ser, por ejemplo, la secretaria de la Función Pública, y que al conocerla en el primer círculo se dio la orden de marcha atrás para evitar el escándalo?

Y, finalmente, ¿por qué Piedra Ibarra volvió a caminar sobre sus pasos y regresó a la propuesta original que tal vez fue sugerida por el Presidente?

LOS EPISODIOS DE PIEDRA IBARRA

Quizás debamos ponernos en contexto para entender el galimatías y enredarnos aún más.

Después del escándalo de su imposición como comisionada, Piedra Ibarra protagonizó un episodio espectacular: encabezó una protesta en Palacio Nacional exigiendo que el Presidente concediese audiencia al Comité Eureka que por cuarta ocasión la solicitaba sin éxito.

Su inaudita y, si se quiere, hasta temeraria irrupción estelar merecería aplausos por su atrevimiento a plantarse ante la sede del Ejecutivo Federal … si el Comité Eureka no fuese una organización creada por su madre para buscar desaparecidos.

Es decir, exigió audiencia para quien se llama como ella, pero con los apellidos invertidos.

Su siguiente irrupción pudo ser la gran noticia, pero por alguna razón ella misma la mató porque lo hizo de noche, como para que nadie se percatara de su osadía.

En franca confrontación con la postura gubernamental, emplazó a la Secretaría de Salud a “brindar una respuesta integral y efectiva a las exigencias de las familias de niñas, niños y adolescentes que padecen diversos tipos de cáncer, a efecto de garantizar el abasto y disponibilidad de medicamentos oncológicos indispensables para el tratamiento de quimioterapias”.

Para no dejar duda de la posición de la CNDH puntualizó que: “proteger la salud de las niñas, niños y adolescentes afectados no admite dilación alguna, y que su incumplimiento no puede justificarse en la realización de ajustes y cambios en las políticas u operación de las unidades de salud, ya que, como garantes de los derechos humanos, las autoridades debieron establecer un mecanismo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y la disponibilidad de medicamentos”.

Por alguna razón, quizás por falta de credibilidad por su origen cuestionado como comisionada y por la protesta para gestionar una cita a su progenitora, su desencuentro con el gobierno de López Obrador por el desabasto de medicamentos para niños que padecen cáncer, su recomendación al secretario de Salud, Jorge Alcocer, pasó desapercibida.

En ese pantano de mediocridad se produjo el desmadre con la designación de John Ackerman para calificar aspirantes a consejeros del INE.

Ante la incapacidad de hacer afirmaciones por no existir información disponible, ¿qué debemos suponer?

Insisto, en el debate nada tienen que ver la ideología de Ackerman ni su militancia en Morena o su simple prestación de servicios de académico al partido en el poder, como tampoco la indudable intención manifiesta de influir en la integración del equipo arbitral que tendrá que ver con los comicios de 2021 y los que vengan.

Se trata de esclarecer quién lo empujó, quién lo derribó y quién lo rescató para integrar el equipo calificador con la ilustre compañía de Diego Valadés, Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, José Roldán, Silvia Giorguli, Blanca Heredia Rubio.

Pero también entender si Piedra Ibarra entendió a su vez su labor como comisionada de Derechos Humanos: ¿actuar con independencia o depender de los caprichos de quien la puso ahí?

Eventos como los protagonizados por Piedra Ibarra que dan pie a todo tipo de especulaciones, son las que hacen daño a López Obrador y su Cuarta Transformación.

Por lo pronto, y como último elemento para incrementar sospechas, registremos que la designación de Ackerman sirvió para evidenciar una vez más la abdicación del PRI ante Morena porque en la reunión de la Jucopo para validar la participación del morenista, el representante tricolor brilló por su ausencia.