¡A volar se ha dicho!

El 17 de octubre de 2019, es la fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida para que se amplíe y adecue el aeropuerto General Felipe Ángeles, ubicado en la base aérea militar de Santa Lucía, obra muy importante para la 4T, uno de los proyectos pilar de la administración.

El proyecto estrella de la 4T, arranca una vez que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX falló a favor del gobierno y revocó la última suspensión definitiva que se había concedido contra la construcción del aeropuerto, proyecto que había enfrentado una batalla legal con más de 150 amparos para evitar su construcción.

De acuerdo con lo dicho por el gobierno de la 4T, el aeropuerto será inaugurado el 21 de marzo y comenzará funciones para 2022 y su máximo potencial podrá verse hasta 2069.

Se tiene previsto que contará con una plaza y una zona comercial, así como infraestructura para conectarla con la CDMX e Hidalgo. Se buscará realizar la construcción de una estación intermodal de pasajeros para permitir la llegada del Tren Ligero y autobuses. La vía de interconexión del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) y el actual AICM, costará 10 mil millones de pesos y se podrá recorrer en 35 minutos.

El costo total del AISL se encuentra estimado en 68 mil millones de pesos aproximadamente, considerando la interconexión con el AICM. Se estima un ahorro de 120 mil millones de pesos en comparación con el costo “faraónico” del proyecto en Texcoco.

Se prevé que sea un aeropuerto funcional, económico y sostenible y cuya demanda buscará satisfacer las necesidades de los pasajeros en los próximos 50 años. Realizará 190 mil operaciones en su fase inicial, cifra que podrá expandirse hasta los 750 mil, cuando sea totalmente operativo.

El AISL, tendrá una capacidad de movilizar a 20 millones de pasajeros en su etapa inicial y se pronostica se tenga una capacidad para 80 millones en su etapa final.

De acuerdo con la información técnica disponible, también tendrá una clave de referencia de aeronaves cuatro E o cuatro F. Además, el aeropuerto tendrá un sistema de aproximación ILS de categoría III-C.

Será el proyecto que resolverá los problemas de transporte aéreo civil para la CDMX y sus alrededores. Sin embargo, esto nos deja varias interrogantes: ¿Es viable en términos operacionales?, ¿Realmente existirá un ahorro en el presupuesto contando el costo que ha tenido detener el aeropuerto en Texcoco? ¿Se harán las licitaciones correspondientes para la construcción del AISL? ¿Se alcanzará la meta de comenzar operaciones en 2022?

Todas las interrogantes salen a la luz, debido a que hasta el momento el AISL, no cuenta con ningún tipo de documento que soporte su viabilidad operacional. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de la ONU y cuya función principal es alcanzar un consenso sobre las Normas y métodos recomendados (SARPs) para la aviación civil internacional y sobre políticas que hagan posible que el sector de la aviación civil sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible y ambientalmente responsable, no ha emitido un dictamen sobre la seguridad de las operaciones aeroportuarias, ya que se han desatendido las advertencias de expertos sobre el riesgo de colisiones de las aeronaves.

De acuerdo con lo dicho por Gerardo Carrasco, director jurídico y de litigio de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, siguen vigentes ciertas suspensiones que no permiten, desde el punto de vista jurisdiccional, que se construya el aeropuerto.

Asimismo, aseveró que “lo que sucedió es que se revocó una suspensión, hasta que se revoque la última de ellas, ya no habrá restricción legal para que inicie la obra”.

El Colectivo #NoMasDerroches agregó: “A pesar de que ya no hay órdenes judiciales que prohíban al Gobierno Federal iniciar las obras, los juicios de amparo continúan y se seguirán litigando hasta que concluyan de manera definitiva todos los expedientes”.

Las restricciones legales que impiden la construcción del AISL son no sólo importantes sino también fundamentales para lograr un aeropuerto funcional, de acuerdo, con un artículo de Forbes México, el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. La Sedena evidentemente no cumple con este requisito. No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado. No se han entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal. No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Semarnat en la Autorización de Impacto Ambiental. No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social. Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez.

Tendremos que esperar como con muchos otros de estos proyectos de la 4T si el discurso y la realidad son iguales. Por ahora, existen dos incógnitas con el AISL: ¿Realmente es viable en términos operacionales? y ¿no se volverá un aeropuerto secundario como le ha sucedido al aeropuerto en Toluca, Estado de México? Al tiempo…