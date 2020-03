Aplican restricciones

Tía Maruca, de las de Toluca, toda su vida estuvo suscrita al Excélsior (cuando era un gran periódico). Tempranito separaba las secciones de Sociales, Cultura y Espectáculos; lo demás lo dejaba en la cocina para que la “muchacha” lo usara en el bote de basura, para limpiar vidrios y las “gracias” de Sansón, su perro. Solo leía eso y no sabía ni quién era Presidente del país, si había guerra en Europa o un asesino serial en su barrio. Un día explicó a este menda su costumbre: -Tragedias ajenas, ni una, hijito –bueno, muy su modo.

A usted no importa, pero este su textoservidor se mantiene cuerdo a pesar de leer diariamente, cuatro periódicos nacionales, tres extranjeros (uno español, uno británico y uno de Nueva York); aparte de mantener abiertos, un mínimo de 10 horas, varios portales de información al instante. Hay días en que siente uno tiesas las neuronas y otros en que se hacen nudo las tripas. Ayer fue de tripas anudadas:

Contra todos los anuncios de rotundo éxito de la gestión de la 4T, a pesar de que la corrupción ya se acabó y que el “huachicol” fue erradicado, nos venimos a enterar que en 2019, Pemex tuvo casi el doble de pérdidas que en el año anterior, último del saqueo: 346,135 millones de pesos (en 2018, fueron 180,419 millones).

Ayer mismo los inversionistas bajaron el valor de los bonos de deuda de Pemex y exigen mayor rendimiento. El dinero es lo más cobarde y correlón del planeta. Que alguien diga al Presidente que Pemex puede arrastrar la calificación de la deuda nacional… y hundirnos. Tal vez sea hora de reflexionar sin declarar y decidir sin cálculos políticos. El agrónomo al frente de Pemex ha de ser muy bueno para algo, para esto no.

Ante el panorama esperpéntico de la nación, recordó este López el método de tía Maruca, así que, solo por hoy y para mantenernos cuerdos, ahí le va algo de la cartelera mexicana (cultura y espectáculos… eso, espectáculos):

“Gastronomía chaira; la nueva cocina mexicana”. Arte culinario con basura, la propuesta de México. Reconversión de desechos; técnicas de recuperación de restos comestibles; conozca sus propiedades nutritivas, alto contenido de antioxidantes, minerales y residuos medicinales. Recetas al alcance de cualquier bolsillo.

“Psicología del desempleo”. Literatura de autoayuda. Carácter lúdico de la mendicidad. Las ventajas del desempleo. Cómo superar la depresión de perder o no encontrar empleo, dando vuelta a la izquierda caminando hacia atrás. Estrategia de acceso a los programas sociales del gobierno (anexo con formatos).

“Carnaval bursátil”. TV de paga, serie; cuarta temporada. Las grandes emociones de invertir en la Bolsa Mexicana. Personas con problemas cardiacos, absténganse.

“La leyenda de la 4T”. Teleteatro, democracia alternativa, género de terror. Se recomienda discreción: lenguaje inapropiado, escenas legislativas violentas; para adultos con criterio.

“Fundo de economía cultural”. Película de aventuras y acción. Adaptación de “Los olvidados”. Trágica historia del fomento a la cultura México. El personaje principal se apropia con engaños de una empresa oficial y da rienda suelta a su coprolalia y su manía de “metérselas doblada” (sic), a sus opositores.

“El avión”. Película nominada al Oscar por mejor guión original. Comedia de equivocaciones.

“La Mañanera”. TV abierta, barra de humor. “Stand up”, con grandes invitados y participación de los espectadores. A quienes deseen estar presentes se recomienda madrugar.

“Monólogos de la fajina”. Teatro de larga duración (cinco años, 10 meses), monólogo para un solo actor basado en “El hundimiento de la casa de Usher”; narrativa mexicana, polifonía burlesca sobre los empeños de un hombre en construir con babas un monumento en su honor.

“Cuando el PIB nos alcance’. Tragicomedia. La historia de un pueblo feliz, feliz, feliz. Desenlace sorpresivo. Recomendada para aficionados al nudismo económico.

“Los misterios del dos”. Poesía libertina. Las variantes del dos: cuando dos es menos que nada; cuando seis es cuatro, pasa a dos y queda en –0.1; cuando dos es lo que sea su voluntad; cuando uno más uno, no importa.

“La importancia de llamarse Andrés”. Comedia trivial para gente seria basada en la conocida obra del dramaturgo Plutarco, “La farsa democrática” o “El régimen democrático sin democracia” (como es conocida también por el gran público). Aventuras y fracasos de un antihéroe, mago de profesión que nunca saca el conejo de la chistera.

“La triste historia de la cándida Morena y su desalmada tía”. Televisión de paga; segunda temporada. Vida y aventuras de una sencilla jovencita de campo prostituida por una tía mayor de nombre de batalla “Yeidckol”, que regentea un burdel fundado por su antiguo padrote que lo registró ante las autoridades como “hospicio para personas en situación de calle”. Escenas fuertes. La crítica dice que es copia del drama “Las tribus del Sol”, Sorprendente final.

“La mujer de piedra”. Novela anónima inspirada en “La mujer de arena” del galardonado Kōbō Abe. Por lo elemental de la trama y lenguaje, se atribuye su autoría a alguien oriundo de Tabasco. En esta obra el personaje principal es una mujer que colecciona insectos y somete a sus caprichos a una viuda conocida por el pueblo como “La derechos humanos”. Crudas descripciones de violación de las leyes. “Hard core”, dominación, orgías. Catalogada por la crítica como pornografía de mal gusto. Éxito de ventas.

“Enema de democracia” o “Democracia por vía anal”. Video XXX. Sexo cívico duro. La fascinante y exitosa historia de un yanqui naturalizado mexicano que alardea de ser moreno sin serlo y cuando le conviene niega ser moreno, siéndolo. Autor de la famosa frase: “Venezuela es mucho más democrático y respetuoso a los derechos humanos que México”, promotor de las lavativas “Macuspana Style” para conseguir la democracia para México, que a quienes protestan, dice se resignen a lo que es la verdadera vida democrática y se “vayan acostumbrando”. Mayores de 21 años aplican restricciones.