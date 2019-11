2019, el round de sombra de la 4T

A menos que en el transcurso de esta semana (del 24 al 30 de noviembre) ocurra algo que estremezca, para bien, al país, el primer año del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el forjador de la “Cuarta Transformación”, habrá quedado en mero round de sombra.

Y la pregunta necesaria salta al ring: ¿Se han puesto ya las bases para esa pretenciosa modificación del “status quo” político y social de México?

Habrá quien responda que sí, quien diga que no, y quien prefiera hacer un recuento. En concreto se estaría yendo la sexta parte del sexenio, es decir, quedarían cinco porciones iguales, cinco años.

Me atrevería a pensar que “las bases” podrían estarse instalando frente un alto porcentaje de resistencia natural, y no sólo de “fifís”, conservadores o neoliberales, sino de un gran número de incrédulos espontáneos que ni les va ni les viene el color de la política.

Que esas “bases” podrían estarse instalando, sí, pero que requieren de una adecuación que haga desaparecer la idea de que llegó alguien que desea implantar la dictadura de los pobres, y no “la dictadura del bien general”. Porque no se trata de que todos los ciudadanos empobrezcan, sino de que todos sostengan un desarrollo potencial, un ascenso social.

Tampoco debemos partir de la idea de que el desarrollo social depende de una simetría de plazos fijos. Nadie ha dicho que un año es una fecha fatal. Doce meses es una simple referencia con nombre, un periodo que dice que en enero pueden ocurrir cambios ante el mismo movimiento económico y político.

Por ello, quizá el cambio que no se dio en junio de este año, o en noviembre o en diciembre, ocurra en marzo o junio del 2020.

Lo que también indica que se debe aplicar una gran dosis de sinceridad y honestidad. Ni prometer un crecimiento imposible ni mentir acerca de otras mediciones. Al toro por los cuernos: Admitir que no se creció, pero que se hará lo posible por crecer, aspecto de simple confianza. Las inversiones no llegan por intuición, sino por visión.

LOS PILARES QUE SOSTIENEN LA CASA

La “correlación de hechos” para determinar una postura que pueda, cuando menos, parecerse a lo que podríamos ver en el 2024 en más difícil que una ecuación algebraica de segundo grado.

Porque podríamos hablar de grandes pilares que den cimiento (generación de empleos sembrados, sustento económico y apoyo a otras estructuras) a la “Cuarta Transformación”, como, en principio, diría yo, una obra casi maestra, como puede ser la refinería “Dos Bocas”.

Veamos; todavía no nombremos otras. ¿Qué tanta viabilidad de éxito tiene la refinería “Dos Bocas”? ¿De que su construcción se logre y, posteriormente, su funcionamiento? ¿Qué tanto futuro de bienestar económico aguarda el petróleo que, a la postre, no se convierta en una carga como las instalaciones de ahora?

¿Tiene el país los recursos para la edificación y conclusión de “Dos Bocas” en la fecha determinada, digamos que no resulte una obra forzadamente transexenal?

Porque si nos atenemos a los comentarios del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se va a sufrir para arrancar obras y, entonces, no sólo ésta estaría en duda.

Pero demos a “Dos Bocas” como obra toral.

En segundo lugar me gustaría poner el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el problema es que no es el de Texcoco, sino el de Santa Lucía. Y este, desde su cambio de fisonomía, su regateo, su bajo perfil ante su ubicación y sus alcances, sus dimensiones, no atraería tanto la atención, como sí lo iba a hacer la obra que ya fue cancelada por el gobierno de López Obrador. Económicamente, el aeropuerto de Santa Lucía no ayudaría mucho a la “Transformación”; peor aún, retrasaría la modernización del país.

Entonces nos queda el Tren Maya, que trae entusiasmado, en primerísimo lugar, a Carlos Slim, y no tanto por la obra en sí misma, sino por el potencial que abre, como él mismo lo reconoció, la explotación urbanística y de inversión en infraestructura en el sureste mexicano.

Son tres grandes obras, pero que para mover todo un país pareciera que el futuro queda demasiado grande. Porque, además, al aeropuerto “Felipe Ángeles” no le damos mucho juego.

LAS OBRAS DE LA ESPERANZA:

Sí, mover una nación requiere al menos un centenar, o el doble, o el triple, de esas obras, pero, por si fuera poco, que no dependan de recursos que no se tienen.

Y ahí es donde entra el detalle de aquello que llamamos “correlación de hechos”. Si, de entrada, la infraestructura está en duda, qué se puede pensar de los cambios en programas sociales, de inversiones en obras sociales; sí, para sufragarlas se requiere del éxito de las obras aparentemente en curso.

¿Cómo se va a sostener, digamos, la construcción de carreteras prometidas ahora, pero condicionadas a la venta o subasta de alhajas, de autos, aviones, residencias y bienes confiscados a los corruptos, al crimen organizado? Eso es como el típico bazar para una causa noble, pero pasajera.

¿Cómo se va a sostener el apoyo a los jóvenes, a los adultos mayores, a las amas de casa? ¿Cómo salir de ese atolladero de, según afirma el Presidente, ayudar al prójimo, pero que el prójimo vaya cambiando? ¿Que sostenga un progreso cultural paralelo al beneficio gubernamental para que, en determinado momento, pueda valerse por sí mismo? Pensemos en las generaciones a las que se ayudan; en determinado lapso de tiempo ya no existirán. Entonces vendrán otras, y otras.

NI FECHAS FATALES NI SUEÑOS GUAJIROS

Hoy existen grandes retos. Algunos ni siquiera se pueden esconder, como la Seguridad nacional interna, y todo su ignominioso panorama que ni la pena vale describir porque es asunto aparte. La Salud, con hospitales inconclusos, y una larga lista de otros que deben construirse; con el problema del abasto de medicinas.

La Educación, con miles de escuelas, sobre todo en zonas rurales, en estado de sumo deterioro. Con una Reforma Educativa que claramente se ve que no soporta cambios reales, sino, más bien, aspectos ideológicos y prebendas a grupos políticamente afines. Un cimiento educativo que si no se atiende, verdaderamente, con seriedad se va a convertir en un gran dolor de cabeza de retroceso en la educación de millones de niños y adolescentes.

El campo, con gran parte de los agricultores y productores descontentos, y otros amenazados por el crimen organizado.

Los problemas del país son mucho más que los planes de obras y programas con los que se les intenta solucionar. No hablemos de vivienda, bibliotecas, transporte, zonas deportivas, asuntos que, quizá, forman parte de un segundo nivel de prioridad, pero que están ahí, a la espera de los lustros o décadas que se llevará en solucionar los de primera necesidad.

Y no es que nos anclemos en el pesimismo, pero la advertencia que nos deja éste primer año es que no basta aparentar que el incipiente arranque de un gobierno, bajo un lema de “transformación”, por sí solo alcanza para salvar a una república, del tamaño que sea. Son sueños, irremediablemente, guajiros.

Porque es una gran mentira que a un año de iniciada la administración, en la que el crecimiento es cero, el cambio ya se note en los bolsillos de la gente. La clase media, por ejemplo, sigue ganando lo de siempre, lo que la hace clase media. Por ello, los resultados que la semana pasada presumieron como logros del reciente “Buen Fin” son los mismos de siempre. Vaya, no es cierto que el consumo interno esté en jauja.

En el mismo tenor, la clase baja sigue padeciendo las mismas dificultades por mucho que se diga que el aumento del Salario Mínimo mejoró la situación de las familias. El poder adquisitivo, de la clase media baja y en descenso, sigue estando castigado.

¿La solución es otra alza salarial? Probablemente, pero que tiene que ir de la mano de todo el dinamismo económico, inversión (nacional y extranjera), gasto en infraestructura, generación de empleos.

Si la situación en estos momentos fuera distinta, ni Canadá ni Estados Unidos nos estuvieran exigiendo mejoría en la Reforma Laboral y en las relaciones laborales patrón-asalariado para sellar el T-MEC (acuerdo comercial).

Es decir, la “Transformación” no debe quedarse en maquillaje. El máximo cambio se ve cuando la clase media, ese gran punto de medición, se amplía. Cuando la clase baja abandona ese nivel; cuando se adquieren más bienes de provecho familiar y personal, pero no existe inflación.

Hoy, los indigentes siguen siendo los mismos. Las señoras y señores del tendajo, el del puesto de la esquina, el que ofrece ropa, comida; el que asea calzado; el que vende dulces en la calle, padecen lo mismo de siempre y quiebran, y cambian de oficio, como siempre.

López Obrador hizo bien en romper el cascarón, en pretender una ruptura, pero para ello se requiere también eliminar un buen porcentaje de soberbia y “heroísmo” político. Bajarse de las nubes, pues.

Mucho se ha comentado que nada habría sido más beneficioso para él, y para el país, si en lugar de suspender la obra aeroportuaria de Texcoco la hubiera hecho suya, arrebatándosela a Enrique Peña Nieto, presentando un plan de reconfiguración y reprocesándola con empresarios y contratistas. Era la mejor obra, la conexión con el mundo, por encima de “Dos Bocas” y el Tren Maya. A la terminal aérea de Santa Lucía todo mundo le hace el “fuchi”, el “guácala”.

Sería bastante cruel y aleccionador si el 2020 lo utilizara el Gobierno Federal para enderezar el camino, para revalorar el apresuramiento del 2019, porque el “frenón” se sentiría como cuando una locomotora lo hace bruscamente y el golpe lo reciben el resto de los vagones.

Imaginemos un año más sin crecimiento; un año más con otros 30 o 40 mil muertos; con dos o tres Culiacanes o Bavispes más. Imaginemos que cualquiera de las grandes obras ni siquiera pudieran concluirse, más allá de que funcionen o no.

LA ESTRATEGIA FALLIDA:

Al Gobierno Federal le convendría crear consensos, amigos políticos, pero parece que es lo que menos le interesa.

LA CORRELACIÓN POLÍTICA

Durante todo el 2019, o durante el primer año de gobierno -uno concluye el 1 de diciembre y el otro el 31-, se dibujó la línea política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La principal plataforma para ello fue la conferencia matutina diaria en Palacio Nacional.

No hubo día, imagínese, 300 días continuos del años, en el que no azuzara (lo que no quería que hicieran con él) a los “fifís” (aunque es amigo del mayor de ellos, el empresario Carlos Slim), a los conservadores y a los neoliberales.

A mi juicio, un exceso. Y que, para bien de todos los mexicanos, debería ablandarse en la medida que transcurre el segundo año de gobierno.

Los contrapesos políticos fuertes, no socavados, siempre son necesarios, sobre todo para no caer en anhelos o ambiciones extraños, extremos.

A veces, el Presidente da la impresión de buscar una verdadera confrontación entre liberales, que serían él y los pocos que lo entienden, y los conservadores, que ni por enterados se dan, a pesar de sus esfuerzos en “cucarlos” (otro término bastante usado por el Presidente; “no me cuquen”).

Ver todos los días “moros con tranchete” es signo de nerviosismo. Los ejemplos sobran.

La elucubración de un probable Golpe de Estado que a nadie le pasaba por la cabeza si no fuera porque casi le ocurre a Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, ahora asilado en México.

Y todo partiendo de un hecho (“la batalla de Culiacán”) que muestra otro, la fragilidad de la estrategia contra la violencia y la inseguridad (Bavispe, Sonora) basada en símbolos que ni siquiera adoptan instituciones espirituales, “besos y abrazos”.

El arrasamiento total de obras, programas, organismos, estructuras de gobiernos pasados, sin medir consecuencias, sin hacerlo de manera paulatina, sin verificar si se afecta a niños, mujeres o ancianos, o estratos sociales.

El acaparamiento de recursos en una forma desmedida, como acaba de ocurrir con el Presupuesto de Egresos 2020.

Para un Presidente siempre será vital rodearse de lo mejor, tanto en su Gabinete como en el resto de colaboradores. En el equipo de López Obrador no todo es calidad, partiendo, primero, de que los salarios ya no son los mismos para los burócratas, sobre todo de nivel alto.

Muchos de los nombramientos en algunas áreas han sido cuestionados. En otras, las mismas percepciones en los lineamientos han ocasionado bajas, como ocurrió con Germán Martínez, ex Director General del IMSS, y Carlos Urzúa, ex Secretario de Hacienda.

Existen muchas razones por las que el país requería un cambio, una “Transformación”, no sé si de tajo, pero tal vez un tajo no de un año, sino quizá de uno y medio, de dos.

Es decir, no actuar con avorazamiento, aunque el hecho de “Transformar” implique un “rompimiento” con lo establecido, una ruptura.

Otro asunto es el de las camisas de fuerza. En un año es imposible pasar, en todo su apogeo, de una economía conservadora, neoliberal, a una liberal, como pretendidamente se quiere.

Creo que los resultados tardan más; como en las enfermedades, la anemia viene primero.

Pero la espera es en consenso. No se puede cantar victoria donde hay derrota.

OTROS PENDIENTES…

Mi estimación es que los cambios darán resultado a López Obrador en el mediano plazo. Que se padecerá unos dos años de incertidumbre, pero que, finalmente, en lo que agarran vuelo ciertas medidas, cierta parte de la “Transformación”, como la delincuencial práctica de desviar sumas millonarias de recursos para beneficio personal, su plan dejará beneficios.

Creo que el primer año es el más difícil para cualquier gobierno, del corte que fuere. Creo que no deben existir triunfalismos innecesarios.

Finalmente, México posee los recursos y la gente necesaria para no acercarse a ningún abismo.

