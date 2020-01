VIDEO Portero de los Pumas y esposa son objeto de agresión policiaca

Alfredo Saldívar, portero de los Pumas de la UNAM, y su esposa fueron objeto de una agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

“Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó.

“¡Adjunto fotos! Estoy embarazada de 18 semanas y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada”, refirió la mujer del guardameta de los Pumas de la UNAM.

Ello, vía Twitter.

El episodio tuvo lugar sobre Avenida Revolución.

En el punto en referencia fueron increpados Saldívar y su esposa, Mariana Clemente, por los elementos de la SSC.

Lo anterior, en el momento en que se encontraban a bordo de un auto.