PGJ cita a chiguil por homicidio en caso New´s Divine

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), citó a declarar al candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, por una denuncia presentada en su contra por el delito de homicidio ocurrido en el New´s Divine.

El ex delegado de esa demarcación, deberá presentarse a rendir declaración ante el agende del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Lo anterior se sustenta en la Carpeta de Investigación: CI-FSP/B/VI-B-2C/D/2314/06- 2018, iniciada por la denuncia presentada por familiares de las víctimas que perdieron a sus menores hijos en la tragedia de la discoteca el 20 de junio de hace 10 años.

El pasado 11 de junio presentaron ante la procuraduría capitalina una denuncia en contra de Francisco Chíguil, por el “homicidio culposo” y por lesiones en contra de los asistentes al establecimiento.

Recordaron que los nueve adolescentes y tres policías, perdieron la vida “en forma cruel e inhumana por omisiones y negligencia del C. Francisco Chíguil Figueroa y Rafael Bustamante Martínez, jefe delegacional y director de Gobierno respectivamente, quienes en un ejercicio deficiente del servicio público y en total desapego a los lineamientos del derecho permitieron la operatividad del New´s Divine, no obstante que sabían que no debería estar funcionando”, establece la denuncia.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público al que le fue turnado el caso, inició la respectiva Carpeta de Investigación para que el hoy candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo A. Madero, se presente a rendir declaración por el delito de homicidio en los próximos días.

El documento indica que Chíguil y Bustamante, “tenían pleno conocimiento del operativo ilegal del establecimiento New´s Divine, ya que con anterioridad había sido clausurado y posteriormente reabierto por instrucción de Francisco Chíguil Figueroa, tolerando así su actividad al margen de la ley y encubriendo las actividades delictivas que se llevaban al cabo al interior de dicho lugar”.