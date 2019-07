El pasado miércoles un joven que iba caminando por calles alcaldía de Gustavo A. Madero estuvo a punto de ser una víctima más de la violencia que se vive día con día.

Los hechos se dieron en avenida Instituto Politécnico y calzada Ticoman.

Para su fortuna, pasajeros de una unidad de transporte público que pasaba por ahí se percataron de lo que ocurría y, junto con un motociclista que también se percató de los hechos, corrieron a auxiliar al joven que iba rumbo a la escuela.

El estudiante relató que mientras iba caminando un sujeto se le acercó y lo abrazó como si fueran conocidos.

“Iba por av. politécnico, en el puente de la Bátiz y un tipo que caminaba en sentido opuesto me intercepta y me dice oye y se acerca más… dame todo lo que tengas y no hagas panchos. En eso saco mi cartera y le ofrezco $500 y le digo vete y agárralos, a lo que me contesta: dame todo si no quieres que te acuchille”, mencionó la víctima.

“Me arrebata mi cartera y toma todo el dinero y le digo: oye dame la cartera, las credenciales las necesito para la escuela. Entonces me la suelta y me dice: dame TODO, celulares y todo si no te voy a picar, y me arrebata mi celular y todavía me responde: ahí tienes más cosas dámelas. Y le digo: son mis llaves. Y me empieza a esculcar. Luego mira mi mochila donde traigo mi laptop, pero entonces pasa un camión y los pasajeros me empiezan a gritar: No le des nada!! Y el asaltante empieza a caminar, a lo que volteo al camión y les digo: Ya me quitó todo. Acto seguido se empieza a bajar la gente del autobús y su apoyo me da valor y empezamos a correr tras el asaltante y el empieza a correr, a lo que grito: Agarren al ratero!!”.

Pasajeros y motociclista ayudan a joven que era asaltado en Av. Politécnico esquina con Ticomán – https://t.co/xZtw4awPo1 pic.twitter.com/RT4S1f2ApP — IMPACTO El Diario (@impactomx) 5 de julio de 2019

Señala que por fortuna los pasajeros y el motociclista persiguieron al delincuente además una patrulla pasaba por la zona y al ver lo que ocurría detuvo al sospechoso.

En los videos se observa a la gente alentar al joven para que ponga una denuncia, lo cual realizó y según le informaron las autoridades el individuo podría pasar hasta 5 años tras las rejas.

“Estoy muy agradecido con los ciudadanos, pues gracias a ellos el asaltante se fue y por su valor pude recuperar mis cosas, de igual manera a los oficiales que intercedieron y se percataron de todo de manera inmediata”