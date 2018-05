Modelo colombiana deja su país por extorsión

“Espero que las autoridades colombianas tomen cartas en mi asunto, pero mientras no existan condiciones de seguridad no quiero regresar a mi país por el bien de mi familia”, afirmó Nataly Rincón

Nataly Rincón, la modelo colombiana que saltó a la fama en diciembre de 2015 por su relación con Cristiano Ronaldo, crack del Real Madrid, en su cumpleaños en Estados Unidos, salió de su país debido a que víctima de una extorsión policiaca.

Ante esta situación, habla a IMPACTO y explica con detalle un asunto que ella quiere dejar en el olvido y que lo que ella vivió no pase a otras personas.

Resulta que hace unos años, en su natal Colombia, un policía uniformado le pidió un dinero porque su conductor no portaba su licencia, pues la había olvidado.

“Me estuvo pidiendo dinero y me llevó a otro lugar, a media hora de mi casa, yo me quedé dentro de mi carro por dos horas; por esta espera perdí mis desfiles de ese día; me estaba extorsionando y me amenazó que no me iba a soltar hasta que le diera dinero o que familiares llegaron con plata para dejarme libre”.

“Me pedía muchísimo dinero, por lo que pedí ayuda a un coronel y le conté lo que pasaba; él mando agentes y fue así como detuvieron a Edwin Humberto Salamanca Polanco, le quitaron el uniforme policiaco y me dijeron que sería sancionado, hasta incluso quedar inactivo de toda función.

“Yo me quedé tranquila pensando que la ley cumpliría con su deber para acabar con los sobornos.

“Pero la sorpresa que me llevé es que días después lo vi trabajando, iba detrás de mi auto, sabía dónde vivía por la demanda que interpuse.

“Me buscó varias veces y me envió a un hombre para que hablara con mi chofer, me ofrecía plata a cambio de que retirara la denuncia.

“Ante esta situación y por razones de seguridad y de mi vida personal, me vi obligada a dejar mi país, pues ya no tenía tranquilidad, me sentía amenazada, sentí que algo podría pasar a mi familia, ya que este individuo estaba trabajando en una estación cerca de mi casa.

“Me siento decepcionada porque la justicia colombiana nada hizo.

“Dejé mi país y ya no pude ir a otras audiencias por el temor a que me pasara algo; hace poco me llamó una juez penal para la conclusión del caso; sé que el policía fue perdonado y que para restitución del daño me iba a dar un dinero.

“A ellos sólo les interesa que yo acepte el dinero y que nadie se entere de lo que sucedió, así se maneja la ley en Colombia, por eso hay impunidad.

“Ante la falta de condiciones de seguridad para regresar a mi país colombiano, es que no pienso volver porque me importa más la integridad física de mi familia, es por eso que vivo en Estados Unidos con mi familia.

“Espero que las autoridades colombianas tomen cartas en mi asunto, pero mientras no existan condiciones de seguridad no quiero regresar a mi país por el bien de mi familia”, afirma de forma categórica la bella modelo colombiana.