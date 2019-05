Hombre mata a su bebé de 5 meses por que no lo dejaba ver el partido de América

Pedro Favela Salgado es un mexicano que esta en los Estados Unidos de manera ilegal, según los Funcionarios de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

En un comunicado enviado por correo electrónico el 4 de mayo, emitieron una orden de detención para detenerlo en el Centro de Detención del Condado de El Paso.

Salgado admitió ante los investigadores que estaba frustrado con la bebé cuando ella lloraba, mientras el veía el partido de las Águilas del América frente a los Tiburones Rojos del Veracruz del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Según el informe del arresto, la bebé tenía marcas visibles en su barbilla y cara inferiores, y cerca de su sien.

Salgado dijo a los investigadores que agarró con fuerza la cara del bebé y la sacudió una vez porque estaba viendo a su equipo de fútbol favorito jugar en la televisión y el llanto del bebé fue frustrante, según el informe.

El informe indica que después de darle un biberón al bebé, Salgado salió de la habitación para ver la segunda mitad del juego y regresó después para encontrar que el bebé no respira y no responde. Salgado dijo a los investigadores que no sabía si el bebé aún respiraba después de que la sacudió.

Salgado no llamó al 911 para obtener asistencia médica, en su lugar, llamó a su esposa, Michelle Gutiérrez, para que saliera del trabajo porque él había dejado al bebé. Gutiérrez le dijo a la policía cuando llegaron por primera vez que el bebé se había caído de su cochecito y se había sofocado en un montón de ropa.

La policía dijo que Salgado cambió su cuenta de los eventos que llevaron a la muerte del bebé varias veces.

Según el informe, la entrevista de Salgado se grabó en audio y vídeo y dijo: “No sabía si el bebé estaba respirando o no cuando agarré su cara con fuerza y ​​la coloqué en el cochecito para que pudiera ver la televisión. partido de fútbol “.

El lunes, Salgado fue detenido y acusado en relación con las lesiones sufridas por el joven de 21 meses además del cargo de asesinato que enfrenta por la niña de 5 meses.

Según los registros de la prisión, Salgado está detenido sin fianza por el cargo de asesinato capital. Los registros también indican que se le dieron $ 20,000 por el segundo cargo, lesión a un niño.

Gutiérrez, quien se dice que es la madre de ambos niños, fue arrestada el martes y está siendo acusada de lesiones a un niño por omisión.

Gutiérrez fue inscrito en la cárcel del condado de El Paso y está retenido con una fianza de $ 150,000.

