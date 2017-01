Exhiben en camión a ratero que pide cooperación voluntariamente a fuerza

Difunden un video en redes sociales en donde el sujeto ‘intimida’ a los usuarios al expresarle que depende de ellos para no volver a delinquir

Un nuevo ‘modus vivendi’ tiene los rateros.

Resulta que en camiones de Ecatepec se suben a intimidar y chantajear a los usuarios, bajo el argumento de que necesitan de su ‘cooperación voluntaria’ para no volver a delinquir.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia como el hampón aborda la unidad y pide a pasajeros que no se hagan los locos si no quieren que les quite sus pertenencias.

“Cámara pandilla, tírame el paro. Nada más no te hagas la loquita, el loquito. Mira, así evitas de que me baje con tus pertenencias. Con eso me bajo conforme. A buen entendedor, pocas palabras”, dice el malviviente en su paso por cada lugar para recoger el dinero.

En la grabación se oye la clásica frase de que salió de prisión y que no quiere volver a delinquir, por lo que pide a pasajeros unas monedas de apoyo para su causa.

“Mira, nomás tírame el paro con esa moneda. Mira, todos llevan, todos traen, todos ponen”, expresa el sujeto.

Luego de recolectar el dinero, desciende del camión y se para en una esquina en espera de otro camión de pasajeros.

En redes sociales, los usuarios enfatizan que este tipo de prácticas ya es bastante común en Ecatepec, pero este ‘modus vivendi’ es algo que se vive a diario en camiones de la Ciudad de México y de municipios colindantes con la capital del país.

No es nuevo, pero lo que sí es viejo es que los ciudadanos estamos indefensos ante esta situación… Los rateros se las ingenian… ¿y la policía? Bien, gracias.