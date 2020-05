Esto sí calienta, Presidente

Nadie tiene por qué decir a Jesús Ramírez Cuevas cómo hacer su trabajo, pero más allá de los servicios que debe prestar al Presidente López Obrador (supongo que valiosos porque de otra forma no se entiende que lo mantenga a su lado), es evidente que no cumple con su obligación elemental de cuidarlo para evitarle caer en errores que en ocasiones lo dejan en evidencia.

El lunes en la mañanera preguntaron al mandatario su opinión sobre la acusación de un senador panista contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por el supuesto “uso de empresas fantasmas …”

López Obrador explicó que se trata de cuestiones electorales porque estamos en vísperas de los comicios de 2021, pero de inmediato se fue al tema que realmente le importaba:

“Ayer estaba yo leyendo en El Universal, que es como la Alarma moderna, acerca de la pandemia, con todo respeto ¿no?, ahí se va con el Reforma, están mostrando el cobre, haciendo un periodismo por su enojo en contra de nosotros de lo más amarillista y calumnioso.

“Estaba yo leyendo de un dirigente del PAN que va a presentar una denuncia, creo que es hasta el coordinador de los diputados del PAN, va a presentar una denuncia en contra del doctor Hugo López-Gatell cuando al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud lo está postulando para formar parte de un grupo de asesores en materia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud.”

“Claro que la entrevista se la hace El Universal y este se lanza con todo.

“¿Quieren hablar mal del gobierno? Vayan a El Universal y se ganan unas ocho columnas o al Reforma”.

🥊 El 💩's @lopezobrador_ Vs @El_Universal_Mx 👏🏻😝 “Quieren hablar mal del @GobiernoMX, vayan a El Universal y se ganan unas ocho columnas, o al @Reforma ". pic.twitter.com/1a8sUY9eK8 — Anonymous México 🇲🇽 (@AnonymousMex_) May 25, 2020

El Universal le contestó este martes en su columna institucional “Bajo Reserva” exhibiendo su desconocimiento del tema.

“Con todo respeto, leyó mal señor Presidente. Las declaraciones a las que se refiere del diputado y coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, no son una entrevista con El Universal, sino un comunicado de prensa que fue publicado en la página web de este diario y en decenas de otros medios, Debido a que se trataba d eun boletín, la información no llegó a las páginas de la edición impresa, y mucho menos, mereció las ocho columnas. También el falsio que el diputado sea dirigente del PAN; la más reciente entrevista que El Universal publicó con un dirigente partidista, fue la semana pasada con Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, su partido, señor Presidnete. Y la entrevista si estuvo en la portada de El Gran Diario de México…”

Si el plan era tratar el tema de El Universal y Reforma en la mañanera, Ramírez Cuevas debió informar a su jefe que la declaración de Romero Hicks no fue entrevista, sino un boletín y que sus señalamientos no fueron ocho columnas de la edición impresa del diario de Juan Francisco Ealy Ortiz.

Después de leer “Bajo Reserva”, este martes López Obrador debió disculparse con su extenso auditorio por la imprecisión en que incurrió el lunes, pero es evidente que Ramírez Cuevas prefirió no mostrarle la aclaración, por lo demás mesurada y respetuosa.

¿Por qué me meto en asuntos que para algunos no deberían importarme?

Llegué a El Universal en 1974 casi directo a la guardia nocturna y con el tiempo terminé siendo columnista de El Grafico y de El Gran Diario de México. Nunca, en aquellos maravillosos años recibí consigna alguna de Juan Francisco Ealy Ortiz. Ignoro cómo se maneja hoy su hijo, Juan Francisco Ealy, pero conozco a David Aponte y su concepción de periodísmo libre.

No toco el tema para defender a El Universal o al Reforma, que no lo necesitan y porque, en todo caso, tienen sus propios recursos, como lo han mostrado, sino porque se está volviendo costumbre que López Obrador use a Alarma! creyendo ofender al periodismo “amarillista y sensacionalista” al que identifica al servicio de sus adversarios o enemigos y los supone confabulados para detener su misión de instaurar la Cuarta Transformación.

Está en su derecho porque supongo que Alarma! forma parte de su acervo cultural, como el de millones de mexicanos de su generación que la leyeron semana a semana hasta que la televisión descubrió un filón en la nota roja y ya no hubo forma de competirle, pero yo también estoy en mi derecho de reclamar el uso peyorativo de Alarma!, de cuyo cabezal soy titular y editor responsable en su versión Web en el sitio de impacto.mx bajo el lema de toda su existencia, “Unicamente la verdad”.

Parafraseando al clásico, esto si calienta porque el amarillismo o sensacionalismo informativo a que alude el Presidente suele utilizarse mañana a mañana en ocasiones con datos falsos, como la entrevista a 8 columnas de Romero Hicks, en respuesta a preguntas de reporteros convenientemente manipulados.