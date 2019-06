Dista de estar cerrado caso New´s Divine

El juez del Sistema Procesal Acusatorio, Ángel Aarón Cámara Atristáin, ordenó una amplia investigación e imparcial a fin de que haya justicia para las víctimas de la tragedia del News Divine y que los responsables no queden impunes, en este caso el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil y su coordinador de asesores, Rafael Bustamante.

Así lo determinó el impartidor de justicia al final de la audiencia celebrada el pasado 26 de febrero de 2019 en la Unidad de Gestión Número 8 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde Cámara Atristáin dejó sin efecto la petición del no ejercicio de la acción penal contra Chíguil por parte de la Fiscalía de la Coordinación de Ministerios Públicos Auxiliares de la procuradora Ernestina Godoy Ramos.

Después de tres horas de la audiencia y tras escuchar los argumentos del abogado de las víctimas Moisés Martín Castillo Guerrero, el juez revocó las autorizaciones del no ejercido de la acción penal acordadas en las carpetas de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3 y C/D2314/06-2018.

La petición del juez de realizar desde cero una investigación del caso se enmarca en el absoluto respeto al Sistema de Justicia Interamericano de Derechos Humanos y del cual México forma parte. Esto al considerar la actualización de “violaciones graves a los derechos humanos” de las víctimas respecto de los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en la discoteca bar denominada “News Divine”, por los delitos de homicidio, lesiones, uso indebido de facultades y atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público y corrupción de menores, y lo que resulte a raíz de las correspondientes investigaciones.

El juez Cámara Atristáin dejó en claro que los investigados en las carpetas señaladas son los ciudadanos Francisco Chíguil Figueroa y Rafael Bustamante Martínez, quienes actualmente ocupan cargos públicos, el primero como alcalde en la demarcación política de Gustavo A. Madero y el segundo se desempeña como coordinador de asesores.

Derivado de la resolución que tomó el juez, el 28 de febrero envió los oficios respectivos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; al presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo; a la procuradora general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández. Sin embargo, en todo momento hicieron caso omiso a la orden del impartidor de justicia.

A 11 años de la tragedia –señaló-, las víctimas no han recibido justicia. “Y los familiares de las mismas, así como la sociedad en su conjunto, no han tenido acceso a la verdad histórica de los hechos y los responsables siguen impunes”.

Martín Castillo fue enfático en señalar que después de una década y de varias averiguaciones previas, nadie está señalado como directamente responsable de los hechos; nadie ha sido sancionado por homicidio, ni por lesiones.

Francisco Chíguil debe responder por la responsabilidad que le acarrea directamente el puesto que ostentó, no ha sido llevado ante la justicia para responder por los cargos de homicidio y lesiones de las víctimas anteriormente citadas, expuso.

El pasado 19 de junio de 2018, familiares de las víctimas del “News Divine”, hicieron públicos los documentos que responsabilizan al ahora alcalde de haber autorizado la reapertura del establecimiento.

Los documentos exhibidos, señalan que el 21 de junio de 2006, el entonces director general Jurídico y de Gobierno de Gustavo A. Madero, Jorge González Macías, firmó el expediente SVR/E/178/2006 de clausura del establecimiento ubicado en Calle 303, número 186, Colonia Nueva Atzacoalco, en donde además se impuso una multa de 48 mil 962 pesos.

Además, los familiares también presentaron copia certificada del documento firmado por el entonces delegado Francisco Chiguil, en donde autoriza la reapertura del lugar denominado “DISCO & CLUB NEWS DIVINE” con giro de discoteca y número de expediente SVR/E/353/07 y fecha de reapertura del 28 de diciembre de 2007.

El documento, firmado por Chiguil, resolvió: “Se ordena el levantamiento del estado de clausura temporal que impera en el establecimiento mercantil DISCO CLUB NEWS DIVINE, ubicado en Avenida Ingeniero Eduardo Molina y Calle 312, Colonia Nueva Atzacoalco de esta demarcación”.

De entrada, el juez Cámara Atristáin sostuvo que si el Estado no sirve para proteger a las víctimas pierde razón de ser desde su esencia misma. “Un jefe de gobierno, un jefe de un operativo y un jefe de la policía, nadie ha respondido por los homicidios en un evento tan lastimoso”, aseguró.

Ahora hay que investigar, sancionar y reparar, pero son 10 años; un año más y será otra agonía. Por lo tanto, ordenó a los fiscales de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México volver a realizar las investigaciones desde cero.

Adicionalmente, el juez se dijo sorprendido de la postura de los fiscales, que siempre proponen el ejercicio de la acción penal y dejan al impartidor de justicia la tarea de desecharlo. Curiosamente, dijo, hoy sucedió al revés: cerraron la puerta a las víctimas y empoderaron al imputado (hoy alcalde). Desconoció las circunstancias particulares, mismas que no detienen al Tribunal que se pronuncia en justicia. “Abre una puerta enorme a las víctimas”.

Lo más increíble es que el pasado 17 de mayo de 2019, con número de oficio CJCMX-SG-PL-8333/2019, el juez Cámara Atristáin fue informado por la maestra Zaira Liliana Jiménez Seade, secretaria general del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, de su remoción del caso por “necesidades del servicio”, en una señal clara de protección a Chíguil Figueroa.

Como dato adicional, es necesario mencionar que el presidente del Consejo de la Judicatura en la capital del país es el también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien hace 11 años fue el juez que llevó el caso del News Divine.