Conductor ebrio choca y orina a un costado de la patrulla

Un conductor en estado de ebriedad propició un choque al circular por el carril confinado del Metrobús a la altura Insurgentes en la estación de Villa Olímpica, al Sur de la CDMX.

Testigos grabaron el acontecimiento y relataron los hechos e hicieron un llamado a las autoridades para actuar con mayor firmeza pues aseguran que no hicieron nada.

“Esta orinando a un costado en la patrulla del sector Fuente…viene a bordo de una camioneta Durango que circulaba sobre los carriles confinados del Metrobús y tiene un fuerte percance”.

“Y va como decimos, bastante bastante hasta la madre”.

Posteriormente se acerca una de las personas involucradas y le preguntan que si se encuentra bien, a lo que responde de ,manera afirmativa y les pide un cigarro.

Al acercarse al segundo auto involucrado uno de los hombres en aparente estado etílico señala que “Con el que tuvimos que ver ya se fue, le dimos una feria, si me entiendes, mira we éste no tiene nada que ver, pero ya se están arreglando”.

“Si no le estoy hablando a mi jefe que me traiga unos cigarros y una comida y ya… esque no mames se pasan de ver…$%&$, marcale a la grúa para que nos lleve a nosotros y ya”

¿No tienen seguro?, preguntan los hombres que graban.

“Si tenemos we nada más que la neta esas madres tardan un chi..$%, esque ya le dimos una feria al que le pegamos pero este también está diciendo que si le pegamos y no es verdad mijo, pero pues ya ni modo we unos mil varos que le demos no hay pedo, es como yo le digo al poli we, unos mil varos y ustedes ya nada más ábranse y ya, pero pues ya ni modo”, se escucha en la grabación.