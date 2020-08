Clama ‘El Marro’ por trato indistinto en el Altiplano

Un trato indistinto, y no tener “una máxima seguridad dentro de la máxima seguridad”, pidió tener José Antonio Yepez, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en el penal del Altiplano.

“Ya que no estoy en un Cereso de mi estado, que no se me individualice en el tiempo que dure el proceso; que no se me trate, que no se me tenga en una zona aislada; no tengo nada contra nadie.

“No hice nada a nadie; que se me trate como una persona; si hice lo que hice o no lo hice es otra cosa; que no se me tenga aislado; no soy indisciplinado; si se puede señoría, es lo que quería manifestar”, estableció “El Marro” al final de una audiencia remota de casi tres horas en la que fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante tomas clandestinas, principalmente, en Guanajuato.

De sudadera beige, audífonos y un cubre bocas que se retiraba de vez en vez, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima aseveró que no quería privilegios, y sí sólo hacer algunas llamadas.

La audiencia en la que “El Marro” fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en su modalidad de robo de hidrocarburos de Pemex fue transmitida, de manera simultánea, en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, junto al penal del Altiplano.