Alumno ingresa con arma a colegio de Torreón y dispara contra maestra y compañeros

Esta mañana reportan un tiroteo en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila.

La primera información que circula señala que un alumno ingresó con un arma al colegio y posteriormente disparó contra sus compañeros y maestra y posteriormente se suicidó.

Se reporta que tras los hechos al menos dos personas perdieron la vida y algunos más se encuentran lesionados.

El agresor un alumno destacado llevaba consigo dos armas, una de ellas de grueso calibre.

El coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública Región Laguna, Adelaido Flores, reportó dos personas muertas y cuatro heridos luego de un tiroteo en el colegio Cervantes de Torreón.

CONFIRMAN 2 MUERTOS Y 6 HERIDOS

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, confirmó que el tiroteo en el colegio Cervantes dejó a una maestro y un menor sin vida, así como a cinco menores y a un maestro del plantel heridos.

Zermeño Infante dijo que son dos personas fallecidas y seis heridos, los cuales están siendo atendidos en el Sanatorio Español, en donde reportan que dos se encuentran en estado delicado y los demás están fuera de peligro.

El alcalde señaló que el menor atacante vivía con su abuela, donde al parecer los padres no lo atendían, aunque dijo que seguramente el niño tenía algún tipo de problema que no se reflejaba, pues tenía buenas calificaciones y no presentaba signos de algún tipo de alteración.

“Es una tragedia lamentable que un niño de 11 años pueda llegar con dos armas a la escuela. Ya habrá tiempo para deslindar responsabilidades y se conocer las razones y las causas”.

Aclaró que se cuenta con el programa “Operación Mochila”, que se lleva a cabo en varias escuelas, aunque reconoció que no se tiene la capacidad para realizarlo en todos los planteles, por lo que dijo hará un llamado a todos los directores para que ayuden a revisar lo que portan los alumnos.

Luego de los hechos el plantel fue desalojado y muchos padres de familia acudieron por sus hijos; reportaron muchos casos de crisis nerviosas en maestros y personal de la escuela.