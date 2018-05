Viralizan en redes sociales la inexperiencia de Ricardo Anaya

Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el cual se pone en evidencia la falta de experiencia de Ricardo Anaya en cargos públicos y cómo busca llegar a la Presidencia de México.

Dentro de dicho video, que forma parte del programa Tercer Grado, la entrevistadora Denise Maerker refiere que no fue hasta el año 2013 cuando Anaya tuvo oportunidad de ingresar de forma pública y a nivel nacional a la política dentro del PAN.

“Lo cierto es que hasta el 31 de agosto del 2013, cuando el PAN decide apoyarte para que seas presidente de la Mesa Directiva, nadie te conocía, por lo menos a nivel nacional. Es muy poco tiempo”, aseveró la conductora.

Aunado a esto, subrayó el hecho de que en su trayectoria y hasta el momento, Ricardo Anaya no ha ocupado cargos de relevancia, como una presidencia municipal o una gubernatura.

Al respecto, usuarios como @ebiblioteke se lanzaron contra el candidato, comentando que la inexperiencia es factor para que Anaya no gane las próximas elecciones.

“Ricardo Anaya no es opción, le aflora la inexperiencia, carente de humildad y súmale el cinismo que le escurre por los poros”, comentó.

Finalmente, se le cuestionó cuáles son sus cartas credenciales dentro de la campaña y el proceso electoral, pues tampoco ha ocupado ningún puesto como secretario de Estado.

“Déjame preguntarte entonces; no has sido gobernador; no has sido presidente municipal; no has sido secretario de Estado; cómo dirían en la diplomacia, ¿cuáles son tus cartas credenciales?”, concluyó Denise Maerker.