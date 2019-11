Tras accidente hombre golpea auto y le arroja café a conductora involucrada #Video

En redes sociales circula un video de un hombre apodado ya como #LordCafé, quien tras tener un percance vial pierde los estribos, pateó en repetidas ocasiones el auto de una mujer y posteriormente le aventó el café que sostenía en su mano.

La víctima de la agresión fue quién grabó lo ocurrido. Esto se dio en Guadalajara, Jalisco, al sur de la ciudad en Periférico y López Mateos.

Pese a que en la grabación se escucha decir a la mujer que le hablaría al seguro para arreglar el situación el sujeto no queda conforme y la agrede verbalmente, le avienta el café y se observa como se retira a bordo de su vehículo.

La mujer relató en su cuenta de Facebook lo sucedido este martes alrededor de las 8:30 de la mañana.

“Vean el video, vean su cara, de una persona loca y enferma, los hechos como hayan sido, no justifican jamás la violencia, hoy yo fui víctima de eso, lo bueno que no me agredió físicamente, pero me asusté muchísimo y pensé lo peor, además me da mucha tristeza darme cuenta que alrededor había gente observándolo todo y nadie fue bueno para ayudarme o frenar la situación”, explicó la mujer.

Tras los hechos se dio a conocer que el hombre sería gerente en Restaurantes “La Gorda”.

De inmediato dicha empresa se deslindo mediante un comunicado:

“Estamos en la evaluación de las medidas disciplinarias internas que amerita dicha situación, reiteramos que esas actitudes no van con los valores de nuestra empresa”.

De acuerdo con medios, se informó que la Fiscalía de ese estado abrió una carpeta de investigación contra el sujeto identificado en redes sociales como #LordCafé.

“Aunque no es un delito que amerite prisión preventiva, vamos a buscar que el juez analice el caso con perspectiva de género” señaló Fela Pelayo de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva en Jalisco.