Surge #LadyImportante en Veracruz

Una profesora del Instituto de Ciencias de la Salud y de la Universidad Veracruzana fue grabada en el momento en el que ‘enseña’ un florido lenguaje tras haberse involucrado en un percance vial.

La profesora llegó impaciente a reclamarle al conductor de un vehículo que la impactó y exigía que le pagara los daños para irse pues tenía cosas que hacer.

El hombre sin huir de su responsabilidad le indicó que ya había llamado al seguro y que habría que esperar.

Ante esto, la mujer enfurecida grita: ¿Tú tienes prisa o no?, ¿o eres millonario para andarle pegando a la gente?, ¡estúpido!… ¡Dame algo niño!, necesito resolver esto porque me tengo que ir. Cara de pendejo que tienes. Apúrate chingada madre, yo no tengo tu pinche tiempo, yo sí soy una persona importante, no sabes con quién te metiste, estúpido.”

Debido a esto fue apodada en las redes sociales como #LadyImportante.

Usuarios aseguran que el comportamiento de la docente no fue el apropiado y aseguran que lo único que pretendía la mujer era sacar un mayor beneficio económico.