Silvano Aureoles vino a hacer desma… en Michoacán: Líder de Los Viagras

El líder del grupo criminal conocido como “Los Viagras”, Nicolás Sierra Santana acusó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles de ser el principal generador de violencia en Tierra Caliente y de haberle pagado en más de una ocasión cantidades para tranquilizar al estado.

En un video difundido en redes sociales por imagen televisión, acusó al mandatario michoacano de entregarle dinero para obtener votos y garantizar la tranquilidad del estado e incluso aseguró que el gobernador es responsable de generar “un desmadre” en la entidad.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se informó que se solicitó a Silvano Aureoles una respuesta a estas acusaciones, y aunque amablemente agradeció la atención prefirió no hablar sobre este tema.

Nicolás Sierra es la cabeza de la familia que integra la banda de “Los Viagra”, se le involucró con “La familia michoacana”, después con los “Caballeros templarios”, en 2014 y formaron parte de la línea de Servando Gómez “La Tuta”, y hay quienes lo acusan de ser productor de metanfetaminas en la zona sur de Guerrero.

Además de que lo relacionan con actividades de secuestro, extorsión a empresarios de la región, así como con la explotación ilegal de minas.

Sierra Santana declaró: “el problema de Silvano, porque yo no le convengo, porque sé mucho, me mandaste a matar con tus corporaciones del gobierno, mandaste a provocar a que yo te hiciera un desmadre en el estado y no te lo he hecho, Silvano, viniste a catear casas, a quemar casas y ahí están hechas ceniza… Al inicio de tú campaña me mandaste un millón de pesos, para que te ayudara con unos votos, hace 20 días, me mandaste a ofrecer 10 millones de pesos ‘ para que te ayudara a tranquilizar el estado…”.