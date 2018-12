“Se lo lleva de corbata” automovilista a policía para evitar infracción

Para evitar una infracción, un hombre arrancó a toda velocidad su automóvil, a pesar de que frente a él se encontraba un oficial de tránsito, quien no tuvo más remedio que subirse al cofre de para evitar ser atropellado y aferrarse a éste, debido a que el conductor no se detuvo, hasta un kilómetro más adelante.

El sujeto, identificado como Ricardo “N”, fue detenido en la carretera Atizapán-Nicolás Romero, a la altura de la colonia El Olivo, por presuntamente hablar por teléfono mientras conducía, no llevar puesto el cinturón de seguridad y no contar con el engomado de verificación correspondiente.

Mientras una oficial pedía al hombre orillarse, su compañero se disponía a quitar la placa delantera del auto, por lo que decidió arrancar. Según Ricardo, la detención fue arbitraria y denunció que los policías le “sacaron el arma”.

En un video tomado por la pareja de Ricardo, se escucha al oficial Humberto Torres Malpica, gritar por ayuda.

“Ya estuvo”, grita el oficial. Mientras que el automovilista dice: “Por eso, ustedes son los que están haciendo esto. Yo no […] ¿Ya relax? Oye, ya casi casi me golpean. Ya me rompieron mi vidrio”. En tanto la mujer pide que deje bajar al policía.

El sujeto fue detenido y llevado al Ministerio Público de Atizapán, donde permanece acusado de probable responsabilidad por lesiones e intento de homicidio.