Por esta razón las morsas se lanzan al vacío

Netflix está cautivando a la audiencia con su nuevo documental sobre la naturaleza, Nuestro planeta. Dicho esto, hay un episodio de morsa que está molestando a los espectadores.

Al final del episodio 2 de la serie, Frozen Worlds, David se enfoca en la población de morsas de Rusia y revela que se están muriendo porque el hielo, que solían llamar hogar, se ha derretido y la tierra, en la que ahora viven, y ahora está severamente sobre poblado.

Sin embargo, se pone aún más desgarrador, las morsas no solo se aplastan unas a otras simplemente moviéndose, sino que también están cayendo a la muerte. En un intento por encontrar espacio, muchas morsas trepan los acantilados que rodean la tierra en la que viven. Esto no solo es una tensión en sus cuerpos, sino que también significa que cuando necesitan regresar al mar para comer, a menudo intentan saltar desde los acantilados y al hacerlo se suicidan. La escena es desgarradora.

Hablando sobre la escena con el New York Times, la productora de Our Planet, Sophie Lanfear, dijo: “Las escenas de morsas fueron las cosas más difíciles que he tenido que presenciar o filmar en mi carrera”. También continuó explicando exactamente por qué era tan difícil para ella filmar: “Esperaba que quizás las morsas se derrumbaran, pero al final, estarían bien. Realmente no estaba preparado para la escala de la muerte “.

Con información de medios.