Policías ‘calenturientos’ se aprovechan de una modelo borracha

El video que está causando polémica en las redes sociales aconteció en Colombia.

Resulta que la modelo Katherine Martínez se desnuda frente a los policías en la delegación tras ser detenida en la ciudad de Cali.

En la grabación se aprecia cómo unos hombres le gritan a la mujer, quien sube su vestido de leopardo con una de sus manos, pues su otro brazo está esposado.

Luego la joven modelo muestra sus senos y posteriormente comienza a bailar con los gritos de júbilo y de alegría de los individuos presentes, como si se estuviera en un antro o ‘table dance’.

La bella modelo interpuso una denuncia porque afirma que se aprovecharon que estaba borracha para incitarla a hacerles un show en la delegación, grabarla y difundir el video.

Su arresto se da precisamente por formar parte de una discusión donde había otras personas alcoholizadas.

“Se presenta una discusión entre amigos, llegó la policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show“, dijo la colombiana.

Según Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, ya hay una investigación contra los policías que participaron en este hecho.

Trasciende que la modelo no descarta emprender acciones legales contra la policía, por violación a la intimidad y acoso de género, aunque viendo el video se observa que ella también se divertía junto a los espectadores.

Pero como siempre, estimado lector, vea el video y forme su propia opinión.