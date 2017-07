Periodista argentino despotrica contra Liga MX: ‘Futbol mexicano es una mier…’

El periodista argentino Flavio Azzaro sigue despotricando contra la Liga MX.

Luego de decir que el futbol mexicano “es una mier…”, Azzaro arremetió contra el balompié azteca y siguió despotricando contra él, afirmando que “era una cagad…” y que nunca vería un partido de la Liga MX.

En el programa televisivo ‘Futbol al horno’, el comunicador criticó el nivel del futbol que se practica en México, encontrando eco y respaldo por algunos de sus colaboradores en dicha emisión.

“No, yo no lo menosprecio al futbol mexicano, yo digo que es una mier…, es una cagad… el futbol mexicano”, dijo al tiempo que uno de sus colegas dijo: “Tienes razón, el futbol mexicano es ‘inmirable’ porque no defienden, no marcan, no saben nada”.

La reacción no se hizo esperar en suelo azteca y ya el medio mexicano rechaza las palabras del periodista y envía mensajes en su contra por medio de las redes sociales.

Ante la lluvia de ataques en sus cuentas de redes sociales, este lunes Azzaro, en un programa de radio, reiteró lo que ya había dicho del futbol azteca, pero dejó en claro que ama al país, a Acapulco, al Chavo del 8 y que el amor de su vida es la Chilindrina.

“A vos mexicano, que me estás mirando, que estás putean… por Twitter, por Instagram, que me estás difamando, los amo, amo México, amo Acapulco, amo al ‘Chavo’, el amor de mi vida es la Chilindrina, pero su futbol es una cagad…, es malísimo, es poco competitivo, me aburre, jamás vería un partido del futbol mexicano”.

Por lo visto Flavio sigue firme en su dicho, aunque muchos lo toman como capricho.

Es indudable que esto apenas inicia, pues los comentarios del periodista argentino seguirán dando de qué hablar en las próximas horas, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación.

Para unos está bien lo que dice, pues expresa lo que siente, pero para otros su opinión no le da derecho de faltar el respeto a la Liga MX… Pero como siempre, la mejor opinión es la suya.