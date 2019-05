Padres graban como doctor deja caer a su hija recién nacida

"Nadie puede prepararte para ver la negligencia, verlos manejarla descuidadamente", dijo Monique a la estación de televisión KTVK de Phoenix. "Esto es un bebé. Ella es frágil Ella pesa 3 libras y la estás manejando como si fuera un saco de papas, como si no fuera un ser humano ".

Monique y Derrick Rodgers, que viven en el suburbio de Chandler en Phoenix, dijeron a las estaciones de televisión que publicaron un vídeo del incidente del 14 de febrero en Facebook esta semana por frustración.

“Nadie puede prepararte para ver la negligencia, verlos manejarla descuidadamente”, dijo Monique a la estación de televisión KTVK de Phoenix. “Esto es un bebé. Ella es frágil Ella pesa 3 libras y la estás manejando como si fuera un saco de papas, como si no fuera un ser humano “.

El vídeo de 12 segundos muestra a su hija prematura saliendo de las manos de un trabajador, cayendo menos de un pie y aterrizando en una mesa.

A partir del viernes, había obtenido más de un millón de visitas.

La pareja dice que el hospital no se ha disculpado y quieren saber si la caída del bebé es la causa de una pequeña lesión en la cabeza revelada en una ecografía.

Los Rodgers no respondieron el viernes a los mensajes y correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

Chandler Regional Medical Center dijo en un comunicado que no puede hacer comentarios, pero la seguridad del paciente siempre es una de las principales preocupaciones.

Con información de medios.