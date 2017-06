‘Mi papi es el mejor del mundo’, un video ¡padrísimo!

No hay duda, a tono con el Día del Padre surgen videos por doquier hablando de la importancia del hombre de la casa en la familia.

Pero hay una grabación que, pese al paso del tiempo, cada año cobra vigencia por el contenido del mensaje… y no pasa de moda.

Como bien lo dice el video: “Esta historia continuará toda la vida”.

Resulta que en el promocional se ven las etapas más importantes por las que pasa el hombre desde que nace.

De niño, juega con su padre en la bicicleta y expresa: “Mi papi es el mejor del mundo”.

Ya en la pubertad dice: “Él es muy divertido”.

En la etapa de adolescencia ya surge la primera diferencia: “No sé, últimamente he tenido problemas con papá”.

De joven se presenta la primera dificultad, por lo que toma una decisión muy fuerte: “Ah, definitivamente me voy de la casa, el viejo no me entiende”.

Ya en su etapa de persona madura y en el momento de su boda religiosa cambia de parecer y abraza a su señor padre diciendo: “Ahora comienzo a entender al viejo”.

En la escena final hace lo mismo que hacía con su progenitor: ya está jugando en la bicicleta con su hijo y recuerda las palabras que le decía a su viejo: “mi papi es el mejor del mundo”.

Con un dejo de nostalgia remata diciendo: “Qué razón tenías papá”.

Y el mensaje final del video promocional es estremecedor: “Esta historia continuará… toda la vida”.

Definitivamente es una gran grabación en honor al padre y pese al paso del tiempo, cada año que pasa toma más vigencia, pues nunca pasa de moda.

Más que un video ‘padre’, definitivamente es una lección de vida, es un mínimo reconocimiento a esa gran labor del padre, que es eclipsada sólo por el inmenso amor de la madre.