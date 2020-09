Maestra maltrata a alumno y la separan de sus cátedras sin goce de sueldo

‘¿Mi Internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono; no me interesa. Tienes falta’, le espeta

Por gritar a un alumno cuya cámara no veía prendida en una clase en línea, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) separó de sus cátedras, sin goce de sueldo, a una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana.

“Ante los lamentables hechos que se dieron a conocer a través de redes sociales, donde se evidencia el maltrato que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana hace a sus alumnos, vía clases virtuales, la Universidad Juárez del Estado de Durango ha determinado separar a dicha profesora de sus cátedras sin goce de sueldo”, se desprende de un comunicado.

“Arreglen sus problemas de cámara; conmigo van a seguir teniendo falta; a la tercera falta yo los doy de baja de mi materia.

“¿Qué parte no te queda clara?; si no te veo conmigo no estás…

“¿Mi Internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono; no me interesa. Tienes falta”, espeta la maestra al alumno cuya cámara no veía prendida en la clase en línea.