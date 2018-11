‘Les pido perdón’: migrante que se quejó de frijoles y tortillas

¿La perdonas?

La mujer hondureña que hace unos días se hizo viral en redes sociales por comparar los alimentos que entregaban en los albergues con comida para ‘chanchos’, ahora salió a disculparse por sus comentarios afirmando que ella también ha comido tortillas y frijoles.

Identificada como Miriam Celaya, manifestó que humildemente pide una disculpa y que ella solo vino para poder operar a su hija.

Ahora la migrante se dijo apenada por lo ocurrido y pidió disculpas.

“Todo el mundo lo ha visto, incluso mi familia…un primo me dice ‘ aquí no comías frijoles, allá que pasó’ y yo le expliqué, pero sinceramente les pido perdón por lo que dije, humildemente he creado a mis hijos con tortilla, sólo salí de mi país para operar a mi nena, les pido perdón de todo corazón” dijo la migrante.

Cabe recordar que Miriam causó indignación entre los mexicanos tras declarar que la comida compuesta por frijoles y tortillas que daban en los albergues era comida para cerdos.

“Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno y la verdad la comida que están dando aquí, fatal; mire lo que están dando puro frijoles molidos como le estuvieran dando de comer a los chanchos (cochinos)” dijo la migrante en su primera declaración para el medio DW.

Esto creó una oleada de videos en contra de la caravana y sus integrantes pues según comentarios de usuarios, son malagradecidos, aunado a otros videos donde muestran como desperdician comida, ropa y en cambio solo quieren pizza, hamburguesas y hasta bebidas alcohólicas.