Le dan sal por laps

Dos bolsas con sal, en lugar de un par de laptops, recibió un sonorense, quien compartió su mala experiencia vía Twitter.

“Quisiera compartir mi mala experiencia; recibí 2 bolsas con sal en vez de dos laptop”, refirió por la citada red social.

El sonorense aseguró haber comprado las dos laptops, vía la plataforma Mercado Libre, en el estado de Chiapas y en la Ciudad de México.

Y que si bien le llegaron el pasado 31 de agosto, no contaba con encontrarse con tan desagradable sorpresa, que calificó como una bajeza.

En ese tenor, hizo votos para la empresa FedEx investigue el hecho, dé con los responsables y los castigue.

“Una queja denuncia contra una persona malintencionada de la empresa FedEx con sede en Ciudad Obregón.

“Aclaro, mi objetivo no es desprestigiar a la empresa ni a todo el personal, porque no todos son así, pero, desafortunadamente, siempre ha de salir alguna persona que no está con la actitud tan deseable.

“A mí me gustaría que esta empresa FedEx trate de hacer una investigación para dar con los responsables y lo sancionen”, refirió el sonorense.