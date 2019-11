Koala “Lewis” tuvo que ser sacrificado

El koala que una mujer logró rescatar en medio de uno de los incendios forestales que devoran varias áreas de Australia tuvo que ser sacrificado luego que sus quemaduras empeoraron en las últimas horas, informó el Hospital Port Macquiare Koala.

“Lewis” es el koala que dio la vuelta al mundo tras viralizarse el video que muestra cómo una mujer logra salvarlo la semana pasada. El animal está sufriendo quemaduras por los incendios en Nueva Gales del Sur, cuando ella corre a rescatarlo entre las llamas, incluso poniendo en riesgo su propia vida.

Lewis the Koala will live on by reminding us about the horrors of climate disaster.

Every living being on this planet is in danger if we don't take bold action to avert irreversible climate change. #RIPLewis https://t.co/Dmsq3yFs8Q

— Martinez (@BernThemAll) November 26, 2019