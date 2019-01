Gobernador de NL se pone ‘Bronco’ cuando le piden ayuda

Nadie se escapa de las redes sociales y ahora le tocó a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, ser bautizado como el #Lordcadenita.

Resulta que una mujer le pide ayuda al mandatario neoleonés en beneficio de una persona de la tercera edad, pero ‘El Bronco’ le respondió que mejor ella vendiera una cadena que traía en su mano.

Resulta que la señora le dijo a Jaime Rodríguez Calderón que si podía ayudar a la persona con un aparato que requería, ya que no podía hablar.

“Vino una persona que me dio mucha tristeza. Una persona ya grande que le faltaba un aparato y no podía hablar, me escribió, que tiene tres años que el sector salud le prometió ese aparato”, le dice la mujer al gobernador de NL.

El mandatario neoleonés le respondió que por qué no lo apoyaba ella.

“Por qué no la apoyas tú”, expresa “El Bronco” a la señora.

“Porque no tengo dinero”, contestó la mujer al mandatario neoleonés.

A lo que Jaime Rodríguez le dijo: “Con esa cadenita le compras esa madre”.

Este hecho se dio cuando el gobernador sostuvo una reunión con la organización Únete Pueblo, agrupación que tiene un plantón por el aumento en la tarifas del transporte urbano.

El video, que ya circula en las redes sociales, se ha hecho tendencia y ha despertado miles de comentarios.

Para unos estuvo bien lo que expresó ‘El Bronco’, ya que la gente no debe esperar que el gobierno le resuelva su vida.

Para otros fue una muestra de que al mandatario neoleonés no le importan sus gobernados y que Jaime Rodríguez se pone ‘Bronco’ cuando se le pide ayuda.

Pero la mejor opinión la tiene usted, estimado lector… vea el video y forme su propia opinión.