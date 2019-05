“Ghosting” La tendencia de irse de las fiestas sin despedirse

Todos lo hemos hecho, un rápido “viaje al baño” en una fiesta y antes de que te des cuenta, estás en tu auto y te diriges a casa .

Esta nueva moda está comenzando a popularizarse, aunque abandonar una fiesta ya es una costumbre que varios adoptan, casi como un estilo de vida.

Entonces, ¿por qué hacerlo, y está justificado?

Para usuarios, la lógica es variada y, en realidad, muchos tienen sus motivos.

“Lo hago porque si anuncio que me voy, la gente a menudo me pide que me quede o me pregunta por qué me voy”, argumentan.

“Algunas veces hace que otras personas piensen” sí, yo también podría ir “al terminar la fiesta antes”.

La publicación ha atraído miles de respuestas, y el veredicto se divide.

Algunos están de acuerdo en que el “Ghosting” es una necesidad.

“Me parece totalmente aceptable”, dijo otro. “No tienes que lidiar con todo el asunto” oh, solo quédate y toma una bebida más.

Otros señalaron que las diferentes situaciones requerían una etiqueta diferente.

“Diría que depende de la reunión si debe saludar / despedirse de todos”, dijo un usuario.

“(Está bien) si es una gran fiesta y no está fallando en ningún compromiso”, acordó otro.

Otros bajaron con un duro “no” en el asunto.

“Es grosero no decir adiós”, dijo un usuario. “No significa que tengas que despedirte de todos, pero al menos el anfitrión y quizás algunos amigos cercanos”.

En serio, despídete de tus anfitriones.