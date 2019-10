Fue por hambre, se justifica ladrón de Walmart Río de los remedios

"Por Dios, son tres días que no he comido, hermano. Fue por hambre, por dios, te lo juro, carnal"

Mediante redes sociales circula un video en el que se observa a un hombre sacando de su pantalón al menos una decena de cajas de queso crema.

En la grabación el hombre pide no lo remitan a las autoridades pues asegura que él y su hija no habían comido en tres días; justificando así el delito cometido.

Los hechos ocurrieron en una tienda Walmart ubicada en Río de Los Remedios en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Este video ha levantado polémica pues en redes sociales se recrimina al hombre que nada justifica su actuar y hay otras maneras de ganarse la comida, sin dejar de lado el ejemplo que le estaría dando a la hija que menciona.

