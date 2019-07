Fans de Dragon Ball rompen Récord Guinness con “kamehameha”

Los fans de Dragon Ball concentraron toda su energía para lanzar de manera simultánea un “kamehameha”, técnica de combate con la que lograron imponer un nuevo Récord Guinness.

En el marco de la Comic Con de San Diego, los seguidores del anime japonés imitaron los movimientos de la técnica ficticia creada por el maestro “Kame Sen’nin” y que “Gokú” aprendió solo con verla.

En la Dragon Ball Adventure 2019, se reunieron 786 personas, algunos de ellos cosplayers, que al juntar su ki (energía vital cósmica) lograron romper la marca anterior, en la que 250 fans replicaron el popular movimiento del personaje.

La casa distribuidora de la obra de Akira Toriyama convocó a los fans a reunirse y celebrar de esta manera el 30 aniversario de Dragon Ball.

A record has been broken! The BIGGEST KAMEHAMEHA EVER! @ToeiAnimation #db_tour2019 pic.twitter.com/a2gRAMM8Cr

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) July 17, 2019