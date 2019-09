Exhiben nuevo video de Mireles donde llama “nalguita” a una mujer

Mediante redes sociales, se dio a conocer un nuevo video del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, quien llamó “nalguita” a una mujer.

En un acto celebrado en Uruapan, al exlíder de los autodefensas se le oye decir en el video, que “un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una ´nalguita´ nueva. Son palabras de él, no mías”.

“Yo les llamo de otras cosas, a lo mejor más feas, pero esas no son palabras mías“, refirió el subdelegado del ISSSTE al contar la anécdota sobre una presunta extorsión por parte de un líder sindical.

La semana pasada, el doctor Mireles se hizo viral por un video en redes sociales donde llamó “pirujas” a las parejas de derechohabientes y tras lo cual ofreció disculpas.

En su disculpa, señaló que era una de sus formas de hablar y dijo que “muy erróneamente, y sí, se me escapan algunas veces los malos términos, pero nunca ha sido con la intención de ofender a nadie”.