El ‘plagio’ fue fríamente calculado por el ex edil de Tlaxcala

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ex alcalde de Texoloc, Tlaxcala, es ‘balconeado’ en redes sociales luego de que uno de sus discursos es muy similar al de Francis Underwood, personaje de la serie norteamericana ‘House of Cards’.

“Dicen que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande. Una persona que no tema mirarte a los ojos y decirlo a los ojos”, es parte del video difundido en YouTube.

En la grabación se aprecia al actor Michael Kelly en su personaje ‘Doug Stamper’ en la serie.

NETFLIX PUBLICA UN VIDEO EN RESPUESTA

En respuesta a lo que hizo Covarrubias, Netflix publicó un video como ataque a la copia que hizo el ex alcalde de Tlaxcala.

Es obvio que en Tlaxcala no tienen netflix, tsea les acaban de llegar las escaleras eléctricas pic.twitter.com/YsffMPUcTi — Grumosa (@headbangirl) 14 de junio de 2017

Advierte a los mexicanos que tengan cuidado por el origen de la inspiración de algunas personas.

Cierran con la frase: “Sólo hay una regla: copiar o ser copiado”.

Cabe señalar que la polémica surgió porque el ex alcalde compartió en redes sociales un video en el que aparece promocionando el cambio social.

“Dicen, que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande, una persona que no tema mirarte a los ojos y decir lo que piensa, creo en poner primero a la gente, creo en mejores leyes para los ciudadanos, creo en abrir puertas y romper paradigmas”.

“¡Cuántas veces te han dicho que no puedes! Me han criticado y sin embargo me he ganado tu confianza, estoy dispuesto a trabajar con quien sea necesario para lograr lo que queremos”, manifiesta en su video que ya es viral en redes sociales.

Y agrega, “Quiero que a partir de este momento, tú y yo hagamos algo grande, hoy termina este capítulo y estoy seguro que lo que sigue será mejor. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos, el pasado nos trajo donde estamos ahora y el ahora es el comienzo de esta gran historia”.

CUMPLÍ EL PROPÓSITO DE HACER EL VIDEO VIRAL, RESPONDE EL EX EDIL

Covarrubias Cervantes expresa que haber referenciado el discurso de Frank Underwood cumplió el propósito de “hacernos un poco virales”.

Enfatiza que no copió el discurso de Frank Underwood sino que le hizo una “referencia clara” para hacerse viral.

“Algunas personas lo consideraron como plagio, que es copiar algo y hacerlo como propio, y creo que lo que queríamos transmitir es que los elementos son una referencia clara de ‘House of Cards’”, explicó en entrevista para Milenio con Liliana Sosa.

Covarrubias asevera que, además de ser político, es mercadólogo de profesión por lo que grabó el discurso inspirado y referenciado en el promocional de la serie de Netflix con el propósito de hacerse viral.

“Creo que el señor Underwood nos ha servido para hacernos un poco virales. Un propósito claro, hoy día el tema de las redes sociales es bastante complejo que llega a viralizar cualquier imagen o palabra”, puntualizó.

Afirma que el equipo creativo está contento por haber logrado “el tema de viralización”.

“Al final del día nuestro propósito viral se cumplió, creo que debemos utilizar esto de manera positiva”, expresa Covarrubias.