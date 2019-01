Diputada panista escandaliza ebria en Congreso de Veracruz

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales… y de una legisladora panista en el estado de Veracruz.

Resulta que la diputada María Josefina Gamboa Torales discutió con personal de seguridad del Congreso de Veracruz, en donde se realizaba la comparecencia del fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

“Yo soy diputada, trabaja para nosotros, entienda….aquí no me va a tener secuestrada, voy a entrar y salir las veces que se me dé la gana, cuál es el ped…”, dijo la legisladora al guardia, que le negó la entrada al recinto legislativo.

Uno de los elementos de seguridad le pedía calmarse y le dijo: “Viene usted tomada, huele a alcohol”.

Pero la diputada, molesta, le contesta: “¿Está usted estúpido?, el que huele a alcohol es usted, está estúpido”.

En un video que circula en redes sociales, subido por Grupo Reforma, se observa que no conforme con los insultos, la panista lo acusó de estar drogado y que tenía las pupilas dilatadas, pero el guardia mantuvo la compostura y la invitó a acudir al médico.

Entre gritos, empujones y manotazos, María Josefina obligó a los guardias a permitir la entrada de fiscales regionales y empleados de la Fiscalía que abarrotaron el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, en donde se desarrollaba la comparecencia.

Entre el conato de bronca y de empujones una persona cayó al piso y fue lastimada.

Cabe señalar que la legisladora panista no es la primera vez que se ve inmiscuida en un escándalo por el alcohol.

La dos veces diputada local panista atropelló en Boca del Río al joven tatuador José Luis Burela López, quien perdió la vida.

Por este hecho estuvo casi un año en la cárcel durante la administración del ex gobernador Javier Duarte,

Fue acusada de conducir alcoholizada y a exceso de velocidad la madrugada del sábado 12 de julio de 2014, en el bulevar Miguel Alemán.

Curiosamente su abogado fue Jorge Winckler.