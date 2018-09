Desde comentarista Peláez ya sabía la fórmula ganadora para Cruz Azul

En un programa televisivo, en una mesa de opinión con Mario Carrillo y Alejandro de la Rosa, en su faceta de comentarista Ricardo Pélaez analizaba la situación en Cruz Azul y detallaba la fórmula ganadora para volver a la Máquina Celeste a los primeros planos.

Lo que dijo en su momento, lo cumplió de cabo a rabo desde el primer día en que fue nombrado director deportivo del equipo de la Noria.

En la mesa de discusión, Peláez dijo: “Profesionales, el amor a la camiseta, la institución no es de los que pasaron por ahí, la institución va a perdurar de profesionales, de gente que venga a fortalecer a la institución, y de paso, al rato llegará otro y luego otro y luego otro, no de ex, no tiene que ser ex, eso molestó a mucha gente en algunos momentos en otras instituciones.

“El aficionado de Cruz Azul efectivamente está triste, está enojado, pero no se va a ir, no se va a ir, porque el futbol así es, el aficionado va a estar ahí, ojalá y la institución le pueda dar más alegrías a los aficionados.

“¿Cómo? Fortaleciendo su estructura, tomando buenas decisiones, eligiendo bien, haciendo las cosas transparentes, con claridad, una estructura sólida, tienen unas instalaciones preciosas, van a a jugar en el estadio Azteca, tienen una gran afición, tienen presupuesto, tienen todo para corregir el rumbo, asumiendo, aceptando que hay un problema, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, hay que atacarlo y hay que solucionarlo, en ese orden”.

“¿Cómo? Haciendo una estrategia, un plan estructurado, no hay de otra”.

Al preguntarle a Mario Carrillo si es un buen lugar para trabajar ahí, respondió que sí, “un buen lugar”, y Peláez dijo que era “excelente”.

Y para que no hubiera dudas sobre que defendía con pasión al equipo cementero, concluyó con estas palabras: “El uniforme más bonito del futbol mexicano es la del Cruz Azul”.

En otro video, Ricardo expresa que Cruz Azul es un equipo que lo tiene todo y expresa con detalle su fórmula ganadora para llevar al equipo de la Noria a los primeros planos.

“La estructura es de arriba para abajo, primero el director deportivo, luego el técnico, y luego en comunión el director deportivo con el entrenador elegir a los jugadores, así de concreto.

“Cruz Azul tiene todo para ser campeón, no sé cómo han pasado 20 años y no ha podido ser campeón”.

No cabe duda que Ricardo Peláez ha cumplido con todo lo que dijo y con todos los compromisos que asumió al llegar al equipo cementero.

Peláez sabe el gran compromiso que tiene al llegar a la Máquina: Romper con la sequía de títulos, lo sabe y a eso se comprometió de manera firme y concreta, sin dar evasivas.

La ilusión en el equipo Azul está intacta, no sabemos si le alcance para lograr la corona, pero es innegable que Cruz Azul será un gran candidato al título, hay un proyecto de dos años y si se respeta el plan es lógico que tarde o temprano Ricardo logre el objetivo porque, la verdad, la Máquina está en la ruta correcta.