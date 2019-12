Denuncia ‘El Costeño’ ataques y amenazas en redes tras realizar chiste sobre AMLO

Javier Carranza, mejor conocido el el mundo de la comedia como ‘El Costeño’, respondió a las críticas y señala amenazas en redes sociales luego de que, en uno de sus shows, realiara un chiste sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el comediante expresó su desacuerdo sobre los señalamientos y denunció que ha recibido amenazas por burlarse del mandatario.

Así lo comparten en redes:

A los tiranos les disgusta el humor y en las redes se van furiosos contra El Costeño @costenoaca. Pero su respuesta es muy buena: "La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones… perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento" pic.twitter.com/sRygjNWlIi — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) December 26, 2019

Durante una presentación ‘El Costeño‘ dijo: “Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada; Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo. Es un absurdo que en México hayan visto un pinche lago donde no lo hay y (no hayan visto) un puto cerro donde sí hay, así es el régimen de ahora”.

Así responde a las críticas y amenazas que llueven en sus redes sociales: