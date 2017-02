Delegada de Iztapalapa sabe muy bien el don de poner un condón

Dione Anguiano, delegada de Iztapalapa, se quita el pudor y rompiendo tabúes da clases a jóvenes de cómo poner un condón a un pene.

Durante la celebración del Día del Amor y la Amistad, la jefa delegacional mostró la manera de utilizar un preservativo para tener sexo oral.

“Invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad y evitar embarazos no planeados. Aprendan a protegerse”, dijo Anguiano durante el evento llamado “Con el poder de los besos y abrazos”, en el que más de 2 mil asistentes recibieron asesoría sobre cómo practicar la sexualidad de manera segura.

Anguiano usó un ‘sex toy’ para mostrar a los jóvenes que protegerse no tiene “por qué ser aburrido” y acto seguido procedió a su peculiar demostración educativa.

Durante dicha jornada, se realizaron actividades relacionadas con los derechos reproductivos, violencia de género, diversidad sexual, autoestima, protección de menores en internet, embarazo adolescente, metodología anticonceptiva, legislación de los derechos sexuales y reproductivos, discriminación sexual, delitos sexuales.

Además, se distribuyeron preservativos y un tríptico informativo sobre derechos sexuales de las y los jóvenes y acerca de métodos anticonceptivos.

“Con el poder del amor podemos hacer que las cosas cambien, por eso quisimos hacer este evento de manera lúdica donde además de que nos divirtamos conozcamos nuestro cuerpos, nuestras ilusiones, cómo hacer el amor, no sin hacer la guerra. Cómo hacer el amor y no morir en el intento, cómo hacer el amor y no salir embarazada”, dijo Dione Anguiano durante un discurso.

Aunque para muchos fue mal visto su demostración en público, para otros estuvo bien que una funcionaria, rompiendo toda formalidad, se pusiera ‘baño de pueblo’ y participara en el ambiente juvenil.

Lo que sí es real que la peculiar demostración de la delegada de Iztapalapa generó en redes sociales una serie de comentarios y memes.

Lo que se ve no se juzga, pero la delegada de Iztapalapa enseña que sabe muy bien el don de poner un condón.

ANGUIANO RESPONDE: NO HICE NADA INCORRECTO

Anguiano sostiene que escandalizarse por enseñar cómo se pone un condón es moralino.

“No hice nada incorrecto”, añade.

“Me parece que hice clic con los jóvenes, que ese era el tema principal, el evento era una feria de diferentes actividades lúdicas a través del juego, conocer y familiarizarse con el condón, entonces llegaron muchos jóvenes.

“Me fue llevando el evento, te conectas con los jóvenes, no es un tema ni siquiera para dar nota, era ir visitando cada uno de los stands e irles demostrando a los jóvenes, no es la primera vez que hago actividades de esta naturaleza, en el 2001 fui presidenta de la Comisión de Equidad y Género y presenté el condón femenino”, apuntó.

Indicó que se cumplió el objetivo porque “después de que lo hizo la jefa delegacional, lo hicieron los jóvenes. Se nos acabaron los condones, la jóvenes se acercaban y querían retratarse con una servidora, se acercaron unas jóvenes y me dijeron ¿Dónde podemos atender el tema de las infecciones de transmisión sexual”.

Dione expresa que el tema fundamental es poder hacer algo real sobre evitar infecciones de transmisión sexual, “y si para esto se tenía que sacar esa foto, tenía que trascender… las fotos seguramente fueron de los mismos jóvenes, de la gente que sacó su teléfono, y a lo mejor puede haber una crítica a mi persona, pero el objetivo se cumplió, el tema era para los jóvenes”.