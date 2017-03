A tono con el Día Internacional de la Mujer, exhiben a profesor misógino

A tono con el Día Internacional de la Mujer, un profesor es exhibido como machista en redes sociales.

Durante el video se observa que un profesor, supuestamente miembro de la comunidad de la prepa 10 de la Universidad de Guadalajara, expresa comentarios machistas a sus alumnos.

La grabación se volvió tendencia en redes sociales.

Bajo el hashtag #LordPrepa10, usuarios condenaron el discurso del maestro.

En el video, se escucha al profesor contar un chiste que habla sobre un hombre que llega a su casa y exige a su esposa que le prepare “de comer”.

En la historia de #LordPrepa10, el esposo le pide a su mujer “que se apure” porque tiene “ganas de hacer el sexo”.

También expresa que a veces las mujeres rechazan tener sexo “porque les duele la cabeza”.

“¿Te duele la cabeza, hija de tu pu… ma..?, ¿Te duele la cabeza, pend..? Miren, yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, si me maté estudiando para ganar mi dinero, a mí me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pin… zarandeada, hija de la ching…”, ejemplificó el profesor.

El maestro, quien fue grabado sin que se diera cuenta, señala que si la mujer de su historia “no sabía hacer nada”, por lo menos debería abrir “las pin… patas”.

“Y si no te gusta, agarra a tus pin… mocosos y lárguense a la calle, a ver qué ching… hacen”, finaliza el profesor.

Por sus palabras, ciudadanos incluso exigen que el rector de la institución educativa, Tonatiuh Bravo, despida al mentor.

INVESTIGAN A MAESTRO

Después de circulara un video en redes sociales en el que se observa a un maestro de la Prepatoria 10 realizando comentarios groseros y misóginos durante una clase, la Universidad de Guadalajara (UdeG) inició un proceso administrativo contra el docente.

La UdeG indicó que “el profesor de la Preparatoria 10 que ante un grupo de alumnos se expresó de manera denigrante y soez hacia las mujeres será sometido a procedimientos de carácter laboral y administrativo”.

Ante esta situación, se inició una investigación para determinar su situación laboral y valorar el castigo por haber violado la Ley Orgánica de la institución.

Por su parte, Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, entregó al rector el video que fue tomado por alumnos y en el cual se registra los comentarios misóginos del maestro.