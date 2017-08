A la maestra con ‘cariño’: Le ‘ponían’ por un diez

La maestra Yolanda Palacios daba clases de… sexo a sus alumnos.

La profesora de Monterrey, Nuevo León, les ofrecía buenas calificaciones a los estudiantes a cambio de sostener relaciones con ella.

En redes sociales difunden un video en el que una maestra hace el amor con uno de sus alumnos.

Esta grabación ya se hizo viral en las redes sociales y Yolanda ya es bautizada como ‘LadyChacal’.

Trasciende que el video data del 14 de julio y el joven graba el acto sexual con un celular frente a un espejo.

Señalan que no es la primera vez que la profesora hacía este intercambio de favores sexuales por calificaciones.

Autoridades educativas de Nuevo León ya investigan el video y los internautas reiteran que Yolanda pide sexo a sus alumnos a cambio de aprobarlos en sus asignaturas.

Tras el escándalo, la profesora afirma: “Soy una persona de grandes valores, soy humana y suelo equivocarme, pido una disculpa a México”.

También pide no compartir el video y agradece los mensajes de apoyo y pide comprensión porque “ahorita no me siento bien”.

Su cuenta de red social está inundada de insultos y calificativos despectivos.

“Mi error es evidente, doy la cara porque no tengo nada que ocultar, me equivoque como cualquier ser humano, pido una disculpa a mi gente, a mi familia y a todos los que se sintieron ofendidos, quienes sabrán diferenciar entre tener sexo consciente a un encuentro sexual inocente”, escribe en su cuenta de Facebook.

“Todo el mundo comete errores. Lo bueno es aprender de ellos”, destaca la docente… Como quien dice, la profesora pone en práctica aprende a aprender.

Cabe señalar que finalmente la justicia mexicana informa este viernes que no investigará a la profesora bautizada como ‘Lady Chacal’ luego de que confirmara que no era menor el joven que aparecía manteniendo relaciones sexuales en un video que se viralizó en las redes sociales.

Pese a la resolución de la Fiscalía de Nuevo León, trasciende que aunque en el video el joven no fuera su alumno, es ‘vox populi’ que la docente tiene sexo con sus alumnos a cambio de calificaciones aprobatorias.