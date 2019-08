Narro contra presidencialismo y autoritarismo

José Narro está de nueva cuenta en pie de guerra y su proclama fue de condena al regreso del “presidencialismo desbordado y del centralismo asfixiante que parecían haber quedado atrás … no se puede coincidir con el uso de la justicia selectiva, con el abuso del poder o con afectación de la fama pública de una persona, por expresar ideas o deseos que no coinciden con los de los gobernantes”.

En la primera asamblea de Futuro 21, el ex rector de la UNAM y ex aspirante a presidir el PRI, advirtió que la política debe cambiar, terminar la doble moral, el engaño y la traición.

Explicó que los asistentes a la asamblea lo hicieron porque la convocatoria es por la libertad y la democracia, “por el rechazo al totalitarismo y la defensa de las instituciones … queremos sostener que nuestro país no puede ser el de una sola voz, el de la verdad única … si bien es cierto que hay mucho que cambiar, también lo es que mucho se debe cuidar y consolidar”.

En el encuentro de líderes de diversas corrientes políticas e ideológicas que buscan crear una nueva opción para el electorado nacional, Narro dijo que “Se demanda congruencia y no usar el poder para amenazar, acosar o acusar sin prueba alguna. Se requiere entender que libertad, democracia y desarrollo van juntos o no funcionan; que el sistema económico debe tener en el centro de su acción al conjunto no sólo a una de sus partes; que lo social es indispensable y el apego al Estado de derecho simplemente obligatorio. Se debe luchar para convencer a los demás que este país es de todos, y que todos, unidos, hemos de trabajar…”

El ex rector de la UNAM, una de las voces con mayor peso moral en el país, denunció que“México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por loa que se transita y que la forma como se conduce al país no es la pertinente”.

En clara alusión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador expresó que hoy, menos que nunca, la forma de atacar los problemas graves y añejos que quejan al país, deben ser “el autoritarismo o la descalificación del que piensa diferente. Tampoco lo serán la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza…”.

El doctor Narro denunció que el riego mayor que corre el país “tiene que ver con la fractura que se esta gestando en nuestra población … preocupa, y mucho, que esos riesgos pasen a formar parte del inventario de calamidades del país”.

Narro, que recién renunció a presidir el PRI, pero también a su militancia partidista, no hizo alusiones personales en su discurso ante los asistentes a la asamblea de Foro XXI, pero nadie dudó a quien se refería cuando dijo que “somos muchos los que no aceptamos la apariencia como realidad, los que nos resistimos frente a la imposición de reglas que no fueron procesadas de forma democrática y que son impuestas por voluntad unipersonal”.

Se pronunció por la necesidad de levantar la voz para decir “¡No, así no! Permitir que se transgreda la realidad, renunciar a la verdad y tolerar que se gobierne desde la falacia y el rencor deterioran la convivencia colectiva. Censurarse por temor o comodidad son prácticas indebidas que limitan la libertad…”

A los asistentes a la asamblea advirtió que “para actuar como fuerza de la democracia se tiene que batallar desde a oposición y cumplir desde el poder. Se debe luchar para llegar y prepararse para trasformar cuando se llega; para construir todo a favor de los demás y con todos ellos, y no sólo en la línea de los uno cree o piense…”

El rector Narro planteo su posición personal en la nueva formación política:

“Vengo a decirles y a quien me quiera oír que la política tiene que cambiar. Que se requiere de formas diferentes y de políticos distintos. Que la supuesta crisis de la política refleja más bien el apuro de muchos políticos indignos. Que no queremos políticos más preocupados por su pasado nebuloso, que ocupado en el futuro de la colectividad. Que deben acabarse los negocios que crecen al amparo de la acción política y que el político corrupto no debe tener espacio en este oficio que tiene que recuperar su dignidad fundamental”.