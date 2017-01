Ni moretones ni arañazos entre cónyuges serían delito en Rusia

Siempre que la agresión no cause daños a la salud de la víctima, y no se reitere, la violencia doméstica será despenalizada en Rusia.

Así las cosas, las agresiones que provoquen dolor físico y que dejen moretones o arañazos a las víctimas no serán consideradas un delito.

Si bien el proyecto de ley que despenaliza la violencia doméstica fue aprobado, en tercera y última lectura, por la Duma, aún ser votada por los senadores.

Y promulgado por el presidente Vladimir Putin, algo que se espera sea una simple formalidad.

Sin embargo, defensores de los derechos humanos alertaron sobre el riesgo de que el proyecto de ley socave la lucha contra la violencia doméstica.

De acuerdo con el Ministerio de Interior, entre 12 mil y 14 mil mujeres mueren, todos los años, a manos de sus parejas.

Mientras, por considerar engorroso el procedimiento, 90 por ciento de los denunciantes de violencia doméstica no acude a los juzgados.

Otro factor radica en que el agresor suele ser alguien del entorno más próximo, “que casi siempre comparte hogar con su víctima”.

Así, con una simple multa de 30 mil rublos (470 euros), Rusia pretende penalizar la violencia cometida en el seno de una misma familia “siempre que no hayan causado secuelas graves ni que tengan antecedentes”.