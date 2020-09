Trump y esposa abucheados al pie de escalinatas de la Suprema Corte

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su esposa, Melania, fueron abucheados al pie de las escalinatas de la Suprema Corte.

La pareja hizo una guardia de honor ante el féretro de la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg.

Tal postura la convirtió en todo un ícono en momentos en que la Suprema Corte de Estados Unidos se había vuelto más conservadora.

Al momento de hacer la guardia de honor ante el féretro de Ginsburg, tanto el inquilino de la Casa Blanca como su esposa guardaron silencio y bajaron la cabeza en señal de respeto.

Además, Trump echó mano de un cubre bocas, de que no es muy partidario.

Here is Trump getting booed as he stands behind RBG’s casket at SCOTUS. The crowd then chants “vote him out” and “honor her wish.” He shuffles away pretty quickly. pic.twitter.com/gTUh2Ab8db

— Mark Joseph Stern (@mjs_DC) September 24, 2020