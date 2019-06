Trump suspende un ataque militar contra Irán de última hora NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó ataques militares contra Irán en represalia por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia estadounidense, pero canceló de última hora la ofensiva, según informó The New York Times.

Trump había aprobado inicialmente ataques contra varios objetivos iraníes como radares y baterías de misiles, según dijeron al diario altos cargos de la administración que habían participado en las deliberaciones o habían sido informados sobre ellas.

La operación estaba en marcha en sus primeras etapas cuando fue cancelada, dijo un alto funcionario de la administración. Los aviones estaban en el aire y los barcos estaban en posición, pero no se disparó ningún misiles antes de que llegara la orden de cancelar la operación, agregó el funcionario al New York Times.

El plan de represalia fue concebido como una respuesta al derribo del avión no tripulado de vigilancia de 130 millones de dólares, que fue derribado el jueves por un misil tierra-aire iraní, según un alto funcionario de la administración que fue informado sobre la planificación militar y habló sobre la condición de anonimato para discutir planes confidenciales.

Sin embargo, no está claro si los ataques contra Irán todavía podrían llevarse a cabo, dijo el periódico, que agregó que no se sabía si la cancelación de los mismos había sido el resultado de un cambio de opinión de Trump o de las preocupaciones de la administración con respecto a la logística o a la estrategia.

Previamente, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, Trump escribió “¡Irán cometió un gran error!”, poco después de que el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos confirmó que un sistema de misiles tierra-aire iraní derribó a un avión de vigilancia de la Armada estadunidense.

En un comunicado, el Comando destacó que el ataque se produjo cerca de la medianoche del miércoles, aproximadamente 23:35 GMT, en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Ormuz, rechazando a las afirmaciones de Irán de que había derribado un dron dentro de su territorio.

“Los informes iraníes de que el avión estaba sobre Irán son falsos”, subrayó el portavoz de la Armada estadunidense, Bill Urban.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó el jueves que su fuerza aérea había derribado a un avión “espía” de Estados Unidos, después de que la aeronave no tripulada violara el espacio aéreo iraní cerca de Kuhmobarak, en la provincia sureña de Hormozgan.

El incidente aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, desatada luego de que los buques petroleros “Frente Altair” y “Kokuka Courageous” fueron atacados el pasado 13 de junio cuando circulaban en el Golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el principal tránsito de los suministros mundiales de petróleo.