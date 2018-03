Trump revisa por primera vez los ocho prototipos de muro fronterizo

El presidente estadunidense Donald Trump visitó hoy por primera vez en San Diego, California, los ocho prototipos de muro que servirán como modelo para su plan de construcción de barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México si recibe los fondos del Congreso.

Las ocho estructuras, de 5.4 metros de ancho por 9.1 metros de altura, empezaron a ser edificadas por constructoras privadas en septiembre pasado y fueron completadas a finales de octubre.

Cuatro de los ocho prototipos del muro fueron construidos de concreto y cuatro de “otros materiales”.

A partir de noviembre, los ocho prototipos empezaron a ser sometidos a pruebas para determinar si cumplen con el objetivo de la administración Trump de frenar cruces ilegales.

Las métricas de desempeño fueron: seguridad para los agentes de la Patrulla Fronteriza, capacidad de impedir ser escalados, capacidad para evitar ser perforados y capacidad de detener el tráfico de objetos o personas.

Las constructoras de los prototipos de concreto fueron Caddell Construction Co. LLC, de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co. de Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., de Houston, Texas, y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Misisipi.

Las ganadoras de los prototipos de “otros materiales” Caddell Construction Co., KWR Construction, Inc. de Sierra Vista, Arizona; ELTA North America Inc. De Annapolis, Maryland, y W. G. Yates & Sons Construction Company, de Filadelfia, Misisipi. Dos de las empresas ganaron en ambos concursos.

Cada uno de los prototipos tuvo un costo de entre 400 mil y 500 mil dólares. Los fondos para su construcción formaron parte del presupuesto suplementario del Departamento de Seguridad Interna (DHS) del año fiscal 2017.

El propuesto muro será complementario a otros recursos que usará la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para protección fronteriza, incluidos sensores, cámaras de vigilancia, torres de comunicación, iluminación e infraestructura.

La administración Trump solicitó en febrero pasado al Congreso un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, 18 mil millones de los cuales corresponderían al proyecto de construcción de un muro en un lapso de 10 años.

El Congreso de Estados Unidos no ha aprobado ningún recurso para la edificación del muro propuesto por Trump durante su campaña presidencial.

Trump anunció este mes que aplazará la construcción de un tramo del muro fronterizo en el área de San Diego, hasta que cuente con la aprobación completa de su proyecto.

El estado de California y una coalición de otros grupos habían demandado al gobierno federal desafiando los planes de la administración Trump de no aplicar las leyes ambientales para acelerar la construcción de un nuevo muro fronterizo.

El tribunal otorgó la moción del acusado para un juicio sumario, permitiendo que se construyan unos 27 kilómetros de muros fronterizos al sureste de San Diego.