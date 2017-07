Trump recula: ‘No hace falta un muro en toda la frontera’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó entrever que el muro que pretende construir no se extienda a toda su frontera con México.

“Basta con una barrera física de 1,200 a 1,500 kilómetros, en lugar de los más de 3 mil.

“Hay algunas áreas, que son muy lejanas, donde realmente no tienes a gente cruzando; entonces, no se necesita eso”, habría dicho Trump a reporteros en el Air Force One.

Ello, en el trayecto de su viaje a Francia.

Al abundar sobre el tema del muro, Trump que entre los proyectos figura uno que produzca energía solar y que tenga rendijas, “para poder ver lo que pasa de lado mexicano”.

“Una de las cosas con el muro es que se necesita que se transparente; tiene uno que ver a través de este, entonces, podría ser un muro de acero con aberturas, pero tiene que haber aberturas porque tenemos que ver lo que hay del otro lado del muro.

“Y les doy un ejemplo, tan horrible como suene; cuando ellos avientan grandes costales de drogas por encima, y si tienes gente del otro lado del muro, pues no lo podrían ver; te pegaría en la cabeza con 60 libras y ahí acabaría todo, pero tenemos diseños increíbles”, apuntó Trump.

Al abundar sobre la posibilidad de que el muro sea solar, el mandatario estadounidense aseveró que hay grandes compañías trabajando en el proyecto.

“Tenemos grandes compañías viendo eso; miren, no hay un mejor lugar para lo solar que en la frontera con México, la frontera sur.

“Hay una muy buena posibilidad de que hagamos un muro solar, que, de hecho, se vería bien”, hizo notar Trump, como ya se citó, a bordo del Air Force One.