Trump niega que pago a actriz porno haya sido dinero de campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó hoy que los 130 mil dólares que su abogado Michael Cohen pagó a la actriz porno Stormy Daniels hayan provenido de su campaña electoral y negó la existencia de una relación entre él y la joven.

“El señor Cohen, un abogado, recibió un pago mensual, no por parte de la campaña y no tuvo que ver con la campaña, a partir del cual entró, a través de un reembolso, a un acuerdo privado entre dos partes”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“En este caso está en plena fuerza y efecto, y será usado por daños contra la señorita Clifford (Daniels). El acuerdo fue usado para frenar las acusaciones falsas y extorsionistas hechas por ella sobre un ‘affair’”, agregó Trump.

El mes pasado el mandatario, en una conversación con reporteros a bordo del Air Force One, negó tener conocimiento del pago del dinero, que fue hecho poco antes de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016.

Pero su abogado Rudolf Giuliani sostuvo que Trump sabía del pago. “No sabía los detalles, pero sabía del arreglo general (…) Lo canalizó a través de un bufete jurídico y el presidente lo repagó”, dijo Giuliani a la cadena Fox News.

Daniels, por su parte, ha declarado que los 130 mil dólares fueron en pago por su silencio a fin de que no hablara a los medios o públicamente de su relación extramarital con Trump a partir de 2006, a pesar de que Trump la ha negado.

Inicialmente Cohen declaró que el dinero provino de sus propios recursos y que nunca fue reembolsado ni por la campaña de Trump ni por la Organización Trump.

Expertos coincidieron que en caso que hubiera habido algún reembolso a Cohen por parte de Trump, podría ser investigado como una violación a las leyes de financiamiento electoral si el pago no fue reportado a la Comisión Federal Electoral (FEC).

Pero Giuliani, exalcalde de Nueva York, excandidato presidencial republicano y quien recientemente se unió al equipo legal de Trump, declaró en la entrevista televisiva que el pago fue “perfectamente legal”.

“Ese dinero no fue dinero de la campaña. Lo siento (…) no es dinero de campaña, no es una violación de las finanzas de la campaña”, insistió.

La revelación surge en momentos que analistas legales creen que Cohen podría testificar contra Trump como parte de un posible arreglo de negociación de cargos con los fiscales de Nueva York.